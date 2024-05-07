Benzin ve motorine çifte indirim! Akaryakıtta tabela bu gece kökten değişiyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 1 lira 37 kuruş, motorinin fiyatı 1 lira 24 kuruş ucuzlayacak.

3 Mayıs Cuma günü zamlanan benzin ve motorine indirim geliyor. Fiyat değişikliği bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Birkaç gündür konuşulan indirimin miktarı da netleşti.

NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 1 lira 37 kuruş, motorinin fiyatı 1 lira 24 kuruş ucuzlayacak.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 42 lira 62 kuruşa, Ankara'da 43 lira 48 kuruşa, İzmir'de 43 lira 74 kuruşa gerileyecek.

Motorinin fiyatı ise İstanbul'da 40 lira 15 kuruşa, Ankara'da 41 lira 5 kuruşa, İzmir'de ise 41 lira 32 kuruşa düşecek.

7 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.98 TL

İstanbul (Anadolu): 43,89 TL

Ankara: 44.85 TL

İzmir: 45.11 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.39 TL

İstanbul (Anadolu): 41,32 TL

Ankara: 42.29 TL

İzmir: 42.56 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.