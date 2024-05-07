Ons ve gram yukarı! Altın fiyatlarında savaş alarmı

Altında son dakika! Rusya’nın ‘nükleer’ tehdidi ve İsrail’in Refah’a saldırması riskleri tırmandırdı. Gözler altın fiyatlarına çevrildi. 7 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Gram altın serbest piyasada 2412 TL ve ons altın 2322 dolardan güne başlıyor. Jeopolitik tansiyonun daha da artması halinde ‘güvenli liman’ alımlarının hızlanabileceği belirtiliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu seviyelerin alım fırsatı olabileceğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçtiğimiz ay İsrail-İran geriliminin artmasıyla altın da tarihi rekor seviyelerini görmüş, ardından tansiyonun düşmesiyle birlikte fiyatlarda tekrar gerileme yaşanmıştı. Bu süreçte ons altın fiyatları 2431 dolar ve gram altın 2534 TL ile zirveye çıkmıştı. Fiyatlarda rekor seviyelerden dönüşle birlikte ons altın geçen hafta 2277 dolara ve gram altın da 2369 TL’ye kadar gerilemişti.

Son iki günde Karadeniz ve Ortadoğu’da jeopolitik riskleri tırmandıran gelişmeler üzerine gözler yeniden altın fiyatların çevrildi.

7 MAYIS GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 7 Mayıs işlemlerine 2412 TL’den başlıyor. Fiyatlarda geçen haftaki en düşük seviyeye göre %1,80 yükseliş gerçekleşti. Kapalıçarşı’da işlem gören altının gram fiyatı 2420-2470 TL alım ve satı aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 15 TL, yarım altın 8 bin 30 TL ve tam altın da 15 bin 986 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatı 3322 dolardan işlem görürken; onsta geçen haftanın en düşük seviyesine göre %1,90 artış yaşandı.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

-Ortadoğu’da İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakerelerinin tıkanmasının ardından, bu sabah İsrail, Gazze şeridinin güneyinde bulunan ve ağırlıklı olarak sivillerin sığındığı Refah kentine saldırı başlattı.

-Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme planlarının artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesiyle birlikte, Rusya Devlet başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki birlikte “nükleer silah tatbikatı” emri verdi.

Jeopolitik gerilimin daha fazla artması halinde güvenli liman altın talebinin de yükselmesi bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Ons altın fiyatlamaları için önemli olan ABD Merkez Bankasının faiz indirimi süreci de dikkatle takip ediliyor. İlk indirim için eylül beklentileri tekrar artarken; dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,20 ve ABD İki Yıllık Tahvil Faizi %4,83 seviyesinde bulunuyor. Her iki gösterge de doların güçlü bölgede olduğuna işaret ediyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; yarın haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık petrol stokları, ülke ekonomisine dair talep ve istihdamda son ip uçlarını verecek.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

FED’in bu yıl iki faiz indirimine gitme ihtimalinin altına daha pozitif yansıyacağını aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk “Ancak jeopolitik riskler şu anda fiyatları destekliyor. Merkez bankalarının alımlarını da dikkate alırsak; ons altın için bu yıl sonu 2700-3000 dolar beklentileri devam ediyor. İçeride de yüksek seyreden enflasyon, altına talebi canlı tutuyor. Son dönemde fiziki arz arttığı için gram altında bir gerileme yaşandı. Ancak geleceğe dönük beklentileri dikkate aldığımızda altında bu seviyeler orta ve uzun vadede alım fırsatı gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.