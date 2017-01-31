Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017'nin ilk yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklıyor..

Konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle;

Finansal olmayan kesime kullandırılan krediler son çeyrekte ılımlı arttı. Gelişmelere göre ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız. Uyguladığımız politikaların yansımalarını yakından takip ediyoruz.17 Ocak'ta TL karşılığı döviz repoları açtık. 12 Ocak'tan bu yana haftalık repo ihalelerine ara verdik. Sadeleşme adımlarımıza yaşanan şoklara rağmen devam ettik. Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı. Para politikası sadeleşme sürecine devam ettik. Ilımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. İktisadi faaliyete yılın 3. çeyreğinde belirgin bir yavaşlama gözlendi. Kredi büyümesinde ılımlı artış devam etti. Alınan tedbirlerle son aylarda kredi kullanımında toparlanma eğilimi gözlendi. Yılın son çeyreğinde gelişmiş ülkelerin faizleri arttı.