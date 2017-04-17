Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan İstanbul Shopping Fest’in (İSF) uluslararası başarısının ardından Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl Bakü Shopping Fest adıyla ülkenin ilk alışveriş festivalini düzenledi. Festival 10 Mayıs’a kadar devam edecek.



EBÜLFES KARAYEV: “TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİNDEN İSTİFADE ETTİK”

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Karayev, Bakü Shopping Fest’in açılış gününde İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Hicran Özbük başkanlığındaki Türk heyetini kabul etti. İki ülkenin alışveriş ve kültür turizminin geliştirilmesi için karşılıklı fikir alışverişi yapılan görüşmede açıklama yapan Karayev,“ Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Bakü Shopping Fest’in açılışına Türk heyetinin katılmasından mutluluk duyduk. Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinden istifade ettiğimizi vurgulamak isterim.” dedi.

İSF ve ICVB Genel Müdürü Hicran Özbük ise festival deneyimini Bakü’ye taşımaktan gurur duyduklarını belirterek “Bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz İstanbul Shopping Fest bize alışveriş turizmi alanında büyük deneyim kazandırdı. Turizmi çeşitlendirmek, ülkeye gelen turist sayısını artırabilmek için çok önemli. Bu tarz alışveriş festilvalleri de şehre kazandırdığı canlılık ile turistlerin tercihinde etkili oluyor.’ dedi.



AZERBAYCANLI TURİSTLER DAHA ÇOK HARCAMA YAPIYOR

Azerbaycanlı turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalara ilişkin rakamlara da değinen Özbük, “Verilere göre, Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı turist sayısı yılda 600 bin civarında. Turist başına harcama tutarı ise genel ortalamanın oldukça üzerinde. Türkiye’ye gelen turistlerin kişi başı harcama ortalaması 865 TL olmasına karşın, Azerbaycanlı turistlerde bu rakam 1.848 TL’yi buluyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı turistlerin harcama tutarında ise yüzde 19’luk önemli bir artış gözlendi.” dedi.

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