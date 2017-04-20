Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın birçok ülkesinden tasarım ödülleriyle dönen İhlas Ev Aletleri, şimdi de Türkiye’nin son AR-GE merkezi olarak tescillendi. Konu hakkında bilgi veren İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber, bu tescili almak için zorlu süreçlerden geçildiğini belirterek, “Burada personelin yanı sıra, mekân, kullandığınız cihaz ve teçhizatınızın yeterli olması gerekiyor. Yapacağınız projelerin hepsinin bilimsel projeler olması lâzım. TÜBİTAK destekli ya da buna lâyık olabilecek çalışmalar olmalı. Üniversite ve sanayi iş birliği çok sıkı ve ilerlemiş durumda olmalı. Üniversitelerde yüksek lisans ya da doktora yapan öğrencilere sahip olmanız ve yetiştirmeniz, aynı zamanda da onların üzerinden projeler yapıp uluslararası makaleler yazmanız lazım. İhlas Ev Aletleri olarak bunları yaptık ve tescile hak kazandık” dedi.

DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ

İhlas Ev Aletleri AR-GE merkezinin, bütün donanımlara sahip olduğunu, şu anda 860 metrekare olan merkezi gelecek sene 1200 metrekareye kadar çıkaracaklarını, bünyelerinde bulunan yüksek lisans öğrencileri, üniversite öğrencilerine yenilerinin ekleneceğini söyleyen Ömer Kamber, “Üniversite-sanayi iş birliklerimiz, birçok uluslararası yayınımız, ulusal patentlerimiz ve tasarım tescillerimiz mevcut. Bunun yansıra yaptığımız birçok TÜBİTAK projemiz var. Bu projelerin de bilimsel yanı olması gerekiyor. Biz bu bilimsel yanı yakaladık ve devam da ettireceğiz” dedi. Çalışmaları kapsamında İstanbul ve Marmara üniversiteleri olmak üzere çok yakın iş birliklerinin bulunduğunu da belirten Kamber, şunları söyledi: “Şu anda yıllık bütçemizin yüzde 3’ünü AR-GE’ye ayırıyoruz. Elbette bundan sonra hedeflerimiz doğrultusunda bu bütçeyi biraz daha artıracağız. 2018 yılında yüzde 3,5’e yükseltmeyi planlıyoruz. Şu anda 12 olan proje sayımızı daha da artıracağız. İş birliği yaptığımız üniversite sayısını ve personel adedimizi artıracağız. Daha çok bilim adamı ile çalışacağız. Vereceğimiz seminerlerle öğrenciler yetiştireceğiz. Bünyemizden yetişecek mühendislerle ülkemize daha faydalı olacağız.”