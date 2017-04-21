Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temeli 18 Mart’ta atılan ve bittiğinde Çanakkale’nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerini birbirine bağlayacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü, her iki bölgede de konut fiyatlarını artırdı. Sahibinden.com Emlak Endeksi 2017 Mart ayı verilerine göre son üç yıl içerisinde kiralık konut fiyatları Gelibolu’da yüzde 71 artışla 721 TL’ye, Lapseki’de ise yüzde 54 artışla 577 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde satılık konut fiyatları Gelibolu’da yüzde 55 artışla 183 bin liraya yükselirken, Lâpseki’de yüzde 121 artışla 229 bin TL oldu. Arazi fiyatları ise Gelibolu’da yüzde 47, Lâpseki’de yüzde 54’lük bir artış gösterdi.