Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırındaki Kafkaslar’da yer alan Ardahan’daki Yalnızçam Dağı’na Avrupa Birliği (AB) desteğinde modern bir kayak tesisi yapılması kararlaştırıldı. Ardahan İl Özel İdaresi ile ATC şirketi ortaklığında hayata geçirilecek projenin yapımına kısa sürede başlanacak. Türkiye’nin en modern telesiyeji olacağı belirtilen tesisin projesi onaylanırken, yıl sonunda tamamlanması planlanan proje ile kentin turizm ve istihdam kapasitesinin artırılması ve bölgenin dört mevsim cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, projenin maliyetinin 6,2 milyon avro olduğunu belirterek, telesiyejin uzunluğunun 3 kilometre olacağını kaydetti. Projenin Avrupa’da bile örnek olacağına işaret eden Aksel, “Şimdiye kadar böyle bir projenin AB tarafından finanse edildiğine şahit olmadık. İnsanlar, üstü kapalı ve konforlu şekilde dağa çıkılabilecek” dedi. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirci de, tesislerin bölgeye turizm açısından çok önemli potansiyel getireceğini belirterek, “Turizm açısından özellikle Karadeniz, komşumuz Gürcistan ve yakın ülkeler bizim hedef pazarlarımız arasında” diye konuştu.