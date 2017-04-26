Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasaların dikkatle beklediği referandumun üzerinden 6 işlem günü geçti. Bu süreçte rakamlara bakıldığında; döviz kurlarında düşüş, gösterge faizde gevşeme ve borsada yükseliş yaşandı. Dolar, 3,60’ın altında sakin seyrini sürdürürken, tahvil faizinde çeyrek puanlık düşüş gerçekleşti. Borsa İstanbul endeksi ise rekor üzerine rekor gördü. Haftanın ilk işlem gününde 93.803 puanla tarihinin en yüksek seviyesine çıkan borsa, dün de 94.635 ile zirve tazeledi.

Yatırımcılar, borsanın bundan sonraki seyri hakkında öngörüde bulunurken, artık dolar bazlı grafiğe bakıyor. Çünkü son 4 yılda yüzde 100 prim yapan dolar, bütün TL varlıklarda olduğu gibi hisseler üzerinde de iskontolu bir görünümün oluşmasına sebep oldu. Şöyle ki 2010 yılının Kasım ayında ve 2013’ün Mayıs ayında borsa endeksi, dolar bazında 5 cent seviyesini aşmıştı. Bugün ise 93-94 binli seviyeler, her ne kadar TL bazlı grafiklerde zirveye işaret etse de, dolar bazında bakıldığında borsanın 2,6 cent olduğu görülüyor. Bu hesaplamalar, özellikle borsanın yüzde 65’ini elinde bulunduran yabancı yatırımcılar tarafından sıklıkla yapılıyor. Bugün dönüp Borsa İstanbul endeksine dolar bazlı bakan yatırımcılar, 5,1 cent zirvesini dikkate alarak, teknik anlamda yüzde 100’e yakın prim potansiyeline dikkat çekiyor.

Tabii ki borsanın bir anda bu yükselişi yapması beklenmiyor. Ancak orta ve uzun vadeli yatırımcılar için riskler dikkate alındığında ve fırsatlar değerlendirildiğinde, borsada ciddi fırsatın olduğu görülüyor.

Borsa neden yükseliyor?

¥ Referandumun ardından siyasi belirsizliğin ortadan kalkması, piyasayı rahatlattı. Yatırımcıların da tercih ettiği ‘Evet’ sonucunun çıkması, borsada hızlı alımları beraberinde getirdi.

¥ Küresel ekonominin 2008 krizinin ardından ilk defa “hissedilir bir toparlanma” sürecine girmesi, aylardır dünya borsalarında da ortalama yüzde 20’lik yükselişe sebep oludu.

¥ Borsadaki şirketlerin yıllık bilançoları da gelmeye başladı. Zor geçen 2016’ya rağmen, dolardaki yükselişin etkisiyle ihracat gelirlerinin arttığı ve bilançoların yükseldiği görüldü.

¥ 4 yıl önce 9-10 TL bandında bulunan, en çok işlem gören banka hisseleri, bugün yine aynı fiyatlarda... Ancak o zaman 5 dolar olan bu hisseler, bugün 3 doların da altında...

Fırsatlar ve riskler ne?

¥ Borsalarda her yıl mayıs-haziran aylarında kâr satışları gözleniyor. Bilanço ve temettü mevsiminin geride kalması “mayısta sat, tatile git” şeklinde bir reaksiyona sebep oluyor.

¥ Analistler, borsanın 88-90 bin puan bandının üzerinde tutunmasının önemli olacağını, burada güç toplanacağını ve ardından 100 bin seviyesinin hedef olabileceğini belirtiyor.

¥ Deutsche Türkiye Genel Müdürü Albert Krespin “Bundan sonra politik ve jeopolitik riskler önemli. AB ile ilişkiler, bunlardan biri. Hükümetin reformları takip edilecek” dedi.

¥ Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan “Borsanın barındırdığı potansiyel yüksek. İçeride enflasyon ve dışarıda FED beklentisi sebebiyle, faizlerde aşağı marj sınırlı” diye konuştu.