Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye’deki denizlerin röntgeni çekildi. Geçtiğimiz yılın sonunda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yapılan bir sempozyumla masaya yatırılan Türkiye denizlerinde durum tespiti ve yapılması gerekenler geçtiğimiz günlerde raporlaştırıldı. Raporda önemli öneri ve tespitler yapıldı. Bunlar arasında, yeni bir Marmara Denizi Çevre Koruma Eylem Planı’nın oluşturulması, belediye ve STK’ların sahil ve su yüzeyinde düzenli temizlik çalışmaları yürütmeleri, korunan alanların düzenli takibinin sağlanması, balık çiftliklerinin takibinin sağlanması ve mevzuatın revize edilmesi gerekliliği, denizler hakkında veri ve bilginin arttırılması yer aldı.