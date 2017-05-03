Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak kararını beklerken, yurt içinde nisan ayı enflasyon verisinin yatırımcıların odak noktasında olduğu belirtildi.ABD'de dün başlayan ve kararları bu akşam açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının sonucu beklenirken, dün pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediği görüldü. Dün Nasdaq endeksi kapanış rekorunu yüzde 0,06 daha geliştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 yükseliş kaydetti. Analistler, pay piyasalarında, yılın ilk çeyrek bilançoları nedeniyle pay bazlı hareketlerin öne çıktığını kaydediyor. Dün açıklanan Apple'ın ilk çeyrek satış ve gelirlerindeki artışla hisse fiyatları günü yüzde 0,93 yükselişle tamamlarken, bugün Facebook, Tesla ve Time Warner'ın bilançoları takip edilecek.

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak pozitif olmasının ardından pay piyasalarında yükseliş eğilimi öne çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Avrupa'da dün açıklanan verilerin ardından hesaplanan küresel imalat sanayi PMI da son yılların en güçlü seviyesine ulaştı.

Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 3.137 seviyelerinde seyrediyor.Yurt içinde, dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel TL karşısında gerileyen döviz kurlarının desteğini alan BIST 100 endeksi, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.359 puana kadar çıksa da özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Endeks, günü yüzde 0,32 azalışla 94.356 puandan tamamlarken, dün yüzde 0,8 gerileyen dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5260 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bu akşamki Fed kararları öncesinde, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydetti.AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,30 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,96 ve en yüksek yüzde 1,95 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,30) göre, bir önceki ay yüzde 11,29 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,86'ya yükseleceği hesaplanıyor.