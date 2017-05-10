Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Başakşehir’de birçok proje hayata geçiren Fuzul Yapı, 2017 yılının ilk yatırımına Gaziosmanpaşa’da başladı. Fuzul Yapı, geçen yıl 15 Temmuz’da TOKİ’den ihale ile aldığı projeyi 12 Mayıs’ta satışa çıkaracak. Toplam 500 milyon lira hasılat beklenen ‘TEM Avrasya Konutları’ isimli projeden Fuzul Yapı 350 milyon lira, TOKİ ise 150 milyon lira gelir elde edecek. 18 bin 621 metrekare alan üzerinde yükselen Tem Avrasya Konutları’nda 17 ve 18 katlı 6 blok yer alıyor. Toplam 612 daire ile 1’i market olmak üzere 17 adet cadde dükkanından oluşan projede, büyüklükleri 82 metrekare ile 201 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor.

ARTIK MERKEZDE OLACAĞIZ

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, TEM Avrasya Konutları’nın 2017’nin ilk yatırımı olduğunu belirterek, “2016’nın son çeyreğinde 3. İstanbul’u hayata geçirmiştik. Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Şimdi de TEM Avrasya’yı görücüye çıkarıyoruz. Yatırımlarımız devam edecek. Bundan sonra merkezde projeler geliştireceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor, netleşince paylaşacağız” dedi.

ÜLKEMİZE İNANIYORUZ

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal da, projenin ihalesi için 15 Temmuz’da el sıkıştıklarını hatırlatarak “Hemen akabinde gerçekleşen darbe girişimi bizi asla yolumuzdan döndüremedi. Türkiye’nin geleceğine ve ülkemiz ekonomisine inanan yatırımcı bir grup olarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu. Projenin satışa çıkmadan 15 bin ön talep aldığını anlatan Eyüp Akbal “Başakşehir’den sonra şimdi de Gaziosmanpaşa’ya yatırım yaparak, İstanbul’un gelişen ilçelerine değer katıyoruz. Diğer tüm projelerimizde olduğu gibi TEM Avrasya’da da Fuzul’un fark oluşturan çizgisini görebilirsiniz. Projemizde, yaşam alanlarına geniş yer ayırmayı tercih ettik. En önemlisi ‘aile’ konsepti bu projemizde de ön planda” değerlendirmesini yaptı. Doların düşmesine bağlı olarak maliyetlerin azalmasının sektörü olumlu etkileyeceğini kaydeden Akbal, “2017 sektör açısından daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.