Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk vatandaşlarına vize uygulayan pazarlarda ihracatı artırmak amacıyla yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmaların temsilcilerine verilmesi öngörülen hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) almak için 45 günde 2 bin 142 başvuru gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart 2017'de Denizli'de katıldığı toplu açılış töreni sonrası belirlenen ihracatçılara yeşil pasaportlarını vermesiyle başlayan uygulamaya ihracatçının ilgisi yoğun oldu.

Son 3 takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar olan firmalara 1, 10-25 milyon dolar olanlara 2, 25-50 milyon dolar olan firmalara 3, 50-100 milyon dolar olan firmalara 4, 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan olanlara ise 5 hususi damgalı pasaport imkanı tanınan uygulamadan yaklaşık 17 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.Firmaların bağlı bulundukları ihracatçı birliklerine başvurarak süreci başlattıkları yeşil pasaportta 8 Mayıs 2017 itibarıyla 2 bin 142 pasaport için dosya açıldı.

Süreci tamamlayan bini aşkın ihracatçının yeşil pasaportunu kullanmaya başladığı belirtildi.İhracatçının yeşil pasaportla vizesiz seyahat özgürlüğüne kavuştuğu 128 ülkenin Türkiye'nin toplam ihracatı içinde payı, 2016'da 110 milyar dolarla yüzde 78 olarak gerçekleşti.İhracatçı vize kolaylığı sayesinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi ülkelere vizesiz seyahat etme imkanı buldu.Yeşil pasaporta vize isteyen ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan gibi 64 ülkeye ihracat ise 29 milyar dolarla yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.

"Zorlukları aşıyoruz"



İlk yeşil pasaportu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça ise Türkiye'de ihracat yapmaya çalışan tüm firmaların mutlaka vize sorunu yaşadığını, bu uygulamanın ihracatçıya önemli rahatlık getirdiğini söyledi.Akça, "İhracat yaparken işimiz artık daha kolay çünkü özellikle bazı ülkeler bilerek ihracatçıya zorluk çıkarıyordu. Yeşil pasaportla bunları aşma imkanı yakaladık. Yeşil pasaportumla ilk seyahatimi gelecek hafta Almanya'ya yapacağım ancak özellikle acil gelişen müşteri ziyaretlerinde yeşil pasaport, müthiş kolaylık getirecek." diye konuştu.