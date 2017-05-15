Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilere ucuz tatil imkanı için adeta seferberlik başlatıldı. Türkiye Emekliler Derneği, üyelerine 4-5 gün her şey dahil 555 liraya tatil fırsatı sunarken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da hesaplı seyahat imkanı için hazırlıklarını sürdürüyor. '1 milyon emekliye ucuz tatil' projesi için turizmcilerle görüşmeler yapılıyor.

Türkiye Emekliler Derneği’nin sunduğu 4-5 gün her şey dahil 555 liraya tatil fırsatı sürerken, Çalışma Bakanlığı da harekete geçti 1 milyon emekli, Eylül-Ekim-Kasım’da hesaplı tatil yapabilecek

Türkiye Emekliler Derneği'nin, bir turizm firması ve Anadolu Jet ile yaptığı anlaşma kapsamında başlattığı tatil kampanyası sürüyor. 28 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya kapsamında; Alanya'da 4 gece 5 gün, Dalyan'da ise 3 gece 4 gün tatil için kişi başına 555 lira ödeniyor. Fiyata; konaklama, uçak ile ulaşım, transfer, yemek, turlar ve özel aktiviteler de dahil. Alanya'da 5 yıldızlı otelde, Dalyan'da ise butik otellerde konaklama yapılıyor. Afyonkarahisar'da 4 gece 5 günlük termal tatil için ise Ankara'daki emekliler 600 lira, diğer illerdekiler 755 lira (uçak ile birlikte) ödeme yapıyor. Tam pansiyon konaklama, ulaşım, canlı müzik ve aktiviteler içeren tatil kapsamında doktora danışma, günlük tansiyon ve şeker ölçüm hizmeti de veriliyor.

Çalışma Bakanlığı da '1 milyon emekliye ucuz tatil' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bunun için turizmcilerle ve Türk Hava Yolları yetkilileriyle görüşmeler yapılıyor. Proje kapsamında, emeklilerin Ege ve Akdeniz'de Eylül, Ekim ve Kasım aylarında hesaplı tatil yapması sağlanacak. Ayrıca ucuz uçak bileti imkanı sunulacak. Bakanlık, turizmcilerden ve Türk Hava Yolları'ndan verilebilecek en düşük fiyatın verilmesini istiyor. Çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.