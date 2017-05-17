Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü, Taksim Gezi Parkı'nı, Asker Ocağı Caddesi üzerinden, Harbiye-Maçka Demokrasi Parkı'yla bağlayarak sahile ulaştıran kesintisiz bir güzergah olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaya köprüsüyle ekolojik bütünlük sağlanacak ve mekansal olarak aslında bir bütün olan parkların iki parçası birleşecek.

Taksim Meydanı da Gezi Parkı güzergahıyla Harbiye bölgesine bağlanmış olacak. Taksim bölgesinde, iki büyük parkın yeşil sistemi ekolojik bir arayüzle kesintisiz hale getirilerek, park kullanıcıları ve yaya akışı için önemli ve yeni bir güzergah oluşturulacak.

Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü, Asker Ocağı Caddesi üzerinde 25,65 metrelik kısmıyla yer alırken, 32 metre uzunluğunda 9,60 metre eninde olacak.

Ekolojik Köprüde, İstanbul’un doğal florasında var olan peyzaj dokusu, kır bitkileri ve doğal çayır türleri, köprünün statik sistemine entegre edilen bitki taşıyıcı katmanlarla yer alacak. Köprü yeşil olarak tasarlandığından zemini toprak dolgu üzerinde çim olarak uygulanacak.

Haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan Ekolojik Yaya Köprüsü Projesini, Altyapı Projeler Müdürlüğü, yapımını ise Yapı İşleri Müdürlüğü gerçekleştiriyor.