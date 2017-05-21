Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 11.si düzenlenen Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi’ne 10 projesiyle katılan Artaş İnşaat yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Körfez bölgesinden yatırımcıların Türkiye’deki gayrimenkul projelerini yakından inceleme fırsatı bulduğu fuarda Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4 A, B ve C ile Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Kale 2, Avrupa Konutları Arıcılar, Avrupa Konutları Yamanevler ve ortak girişimle geliştirilen Vadistanbul Park etabı ile Vadipark Seyrentepe projeleriyle katılım gösterdi.

ÇETİNSAYA; “KÖRFEZ BÖLGESİNİN TÜRKİYE’YE GÜVENİ TAM”

Körfez bölgesinden yatırımcıların Türkiye’de yatırıma sıcak baktıklarını ve ülkemizin geleceğine güvendiklerini belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Türkiye gayrimenkulleri uzun zamandır yabancı yatırımcıların ilgi odağında. Bu yatırımcıların büyük kısmını da başta Katar olmak üzere Körfez bölgesi oluşturuyor. Dubai ve Katar’da düzenlenen fuarlara katılarak bu bölgede kuvvetli ilişkiler kurduk. Bölgede Avrupa Konutları markamızı tanıyan ve projelerimizi yakından takip eden yatırımcılar bulunuyor. Bu yıl 11.si düzenlenen Arap – Türk Zirvesi’nde de standımızı ziyaret eden Körfez bölgesinden yatırımcılar oldu. Suudi Arabistan Cidde Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Ziad Bassam Al – Bassam da standımızı ziyaret ederek projelerimiz hakkında bilgi aldı. Sayın Al – Bassam, Türk inşaat sektörünün gelişimini başarılı bulduğunu, Avrupa Konutları markamızı tanıdığını ve geliştirdiğimiz projeleri de takip ettiğini belirtti. Türkiye’nin yatırım potansiyeline ve inşaat sektörümüzün uluslararası alanda tanıtımına yönelik bu çalışmaların artarak devam etmesi gerekiyor. Firma bünyemizde bu yaklaşımla ülkemizin ve projelerimizin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerde de yer alarak Körfez bölgesiyle ilişkilerimizi güçlü tutmamız gerektiği kanaatindeyim” dedi.