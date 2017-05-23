Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine bu geceyarısından itibaren 8 kuruş zam beklendiğini açıkladı. Zamdan sonra İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5,12 liradan 5,20 liraya, Ankara'da 5,17 liradan 5,25 liraya, İzmir'de ise 5,15 liradan 5,23 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine zam bekleniyor
23.05.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Etiketler : Benzin,
475980 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/475980.aspx
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