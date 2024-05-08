Emekli promosyonları için gözler temmuzda! Rakam 20 bin TL'ye çıkabilir

Milyonlarca emekli bir yandan temmuz zammını beklerken bir yandan da bankaların promosyon yarışlarını takip ediyor. Emekliler bankaların promosyon ücretlerini yakından takip ederken, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bayram, "Temmuz ayına kalmadan bankalarda promosyon ücretleri 20 bin sınırına dayanacaktır. Bankalar TL mevduat bulma yarışında, kendi bankalarına emekli müşteri çekmeleri kendi lehlerine olacaktır." dedi.

Geçim sıkıntısı çeken emekliler, bankaların promosyon yarışını yakından takip ediyor. Bankalarla anlaşan emekliler 3 yıl süreyle maaşlarını taşıdığı bankadan promosyon ücreti alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarında bu rakamın 8 ila 12 bin lira arasına çıkarıldığını duyurmuştu. Özel bankaların bazıları ise koşulsuz 15 bin TL promosyon ödemesi veriyor ve belli şartlar karşılığında bu rakamı 18 bin TL'ye kadar çıkarıyor.

RAKAM TEMMUZDA 20 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

Emekli maaşlarına temmuzda yapılacak zam sonrası promosyon ödemelerinin tekrar artırılması gündemde. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konu hakkında Milliyet'e önemli açıklamalarda bulundu. Bayram temmuzda bu rakamın 20 bin TL'ye çıkarılabileceğini söyledi.

Enflasyon tahminlerine göre, emekliye temmuzda yüzde 25 zam yapılacağını söyleyen Bayram, bu oranın refah payı ile yüzde 30 çıkarılmasını beklediğini söyledi. Bayram, "Temmuz ayına kalmadan bankalarda promosyon ücretleri 20 bin sınırına dayanacaktır. Bankalar TL mevduat bulma yarışında, kendi bankalarına emekli müşteri çekmeleri kendi lehlerine olacaktır." dedi.

"TEMMUZU BEKLEMEYE GEREK YOK"

Bayram sözlerine şöyle devam etti: "Emeklilerimiz temmuz ayını beklemeden gidip anlaşma yapabilirler. Banka değiştirecekler harcama durumları ve ihtiyaçlarına göre bir an önce değişiklik yapabilirler. Burada uygun kredi imkanı olup olmadığına, kredi kartı olup olmadığına dikkat etmeliler. Diğer ekstra olanaklara bakmalılar. Sadece internet bankacılığı üzerinden değil şubelere fiziki olarak giderek sormalılar."