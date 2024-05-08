Borsa zirveden döndü! İşte yükselen ve düşenler…

Dün rekor kapanış yapan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bugün %0,86 değer kaybıyla birlikte 10.247 puana geriledi. Banka hisselerinin öncülüğünde zirveden dönen endekste; yukarıda 10.400 seviyesinin kritik direnç olduğu, aşağıda ise 10.150’nin dikkatle izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan dolar 32,25 TL seviyesinden günü primsiz tamamlarken; gram altında da 2400 TL’ye yakın yatay seyir devam etti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Dolar ve altın fiyatlarının yatay seyrettiği 8 Mayıs işlem gününde, borsada kâr satışları yaşandı.

8 Mayıs dolar fiyatı akşam saatlerinde 32,25 TL ile, sabahki açılış seviyelerine yakın kapanış gerçekleştiriyor. Gram altın fiyatı da serbest piyasada 2400 TL’den, yatay bir görünümle günü tamamlıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 5 TL, yarım altın 8 bin 11 TL ve tam altın 15 bin 947 TL’den satılıyor.

BORSA ZİRVEDEN DÖNDÜ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10.336 ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Bugünkü işlemlerde ise yüzde 0,86 gerileme ile 10.247’den kapanış gerçekleşti. Bugün 10.383 ile rekor da tazeleyen endekste; son iki işlem gününde 10.400 seviyesine yaklaştıkça satışların gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Bugün BİST100 endeksine dahil hisseler arasında Vestel, Konya Çimento, QUA Granit, Anadolu Sigorta ve Eczacıbaşı Yatırım en çok yükselenler arasında yer alırken; Bosch Fren Sistemleri, SDT Uzay ve Savunma, Kocaer Çelik, SASA Polyester ve TÜPRAŞ en çok düşen hisseler arasında ilk 5’te bulundu. Bu arada banka hisselerinde de bugün, yüzde 2-3 arası değer kayıpları dikkat çekti.

10.400 KRİTİK DİRENÇ

Analistler; son dönemde endeksin ve ona eşlik eden hisse senetlerinin hızlı yükseldiğini, BİST100’de 325 dolar seviyesine denk gelen 10.400’ün kritik bir direnç olduğunu belirterek, “Bunları normal bir kâr satışı gibi görmek lazım. Ciddi bir para çıkışı yaşanmıyor. Aşağıda 10.150 desteği korundukça endişe edilecek durum gözükmüyor. Sadece aşırı alım seviyelerine yaklaşınca iştah düşüyor ve eller biraz daha ‘sat’ tuşuna yakın oluyor. Bundan sonraki süreçte hisse değişimleri yaşanabilir. Havacılık, Gıda ve Gıda Perakende hisseleri daha ön plana çıkabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.