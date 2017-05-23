Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Sakarya’da toplam 198 bin 664,21 metrekare büyüklüğünde 5 adet imarlı arsayı yaklaşık 310 milyon TL muhammen bedelle ‘Açık Artırma’ yöntemiyle satışa sunulduğu belirtildi. Bu arada Elazığ, İstanbul ve Sakarya’da bulunan 4 imarlı arsa yüzde 25 peşinat ve 12 ay vade, İzmir’deki arsa ise yüzde 25 peşinat ve 36 ay vade şartlarıyla satışa sundu. Her bir arsa için 500 bin TL katılım teminat bedeli alınacak. Müzayede 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 13.30’da TOKİ İstanbul Halkalı Hizmet Binası’nda yapılacak.

Satışa sunulan arsa bilgileri ise şöyle:

Elazığ ili Merkez ilçesi 24 bin 878,05 metrekare (konut, ticaret, yol) bedeli 58 milyon 500 bin TL, İstanbul ili Kağıthane ilçesi 4 bin 756,34 metrekare (bakım ve akaryakıt istasyonu) bedeli 47 milyon TL, İzmir ili Bornova ilçesi 135 bin 750 metrekare (toplu işyeri, ticaret, ibadet, belediye hizmeti, akaryakıt ve servis istasyonu, park, askeri, yol ve otopark alanı) bedeli 78 milyon TL, İstanbul ili Esenyurt ilçesi 6 bin 212,74 metrekare (bakım ve akaryakıt istasyonu) bedeli 48 milyon 150 bin TL ve Sakarya ili Adapazarı ilçesi 27 bin 067,08 metrekare (konut, ticaret alanı, park alanı, yol) bedeli 77 milyon 968 bin 742 TL olmak üzere 198 bin 664,21 metrekare alan ve 309 milyon 618 bin 742 TL bedelle satışa sunulacak.



Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.