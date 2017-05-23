Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SGK'nın açıklamasında şöyle denildi:

Kurumumuza, işverenlerimiz ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine yapılan inceleme neticesinde, 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk nedeniyle internet ortamında gönderilemediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, işverenlerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilmesi gereken sürenin sadece bu aya mahsus olmak üzere 25/05/2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu tarihe kadar verilen 2017 Nisan ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.