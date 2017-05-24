Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMSF'nin Ocak-Mart 2017 dönemine ilişkin faaliyet raporu Fon'un internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, Fon ilk çeyrekte 163 milyon dolar tutarında mevduat sigortacılığı faaliyet geliri ve 127 milyon dolar tutarında finansal gelir elde etti. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı faaliyet giderleri ise birinci üç aylık dönemde 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.Mart 2017 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 34 mevduat bankası ve 5 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 1 trilyon 518 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutarın yüzde 26,6'sı sigorta kapsamında. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Mart 2016 dönemine kıyasla yüzde 12,9 artarak toplam 388,6 milyar TL'ye yükseldi.Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Ocak-Mart 2017 dönemi içerisinde tahsil edilen Aralık 2016 dönemine ait sigorta prim gelirleri, Aralık 2015 dönemine göre yüzde 11,24 artış göstererek 577 milyon 308 bin 132 TL oldu. Bu tutarın yüzde 7,01'lik kısmı (40 milyon 440 bin 802 TL) katılım bankalarından tahsil edildi.

FONA KARŞI AÇILAN OFFSHORE DAVA SAYISI 2 BİN 213

Mart sonu itibarıyla Fon'a devredilen bankalardan 176 adet, Fon'a borçlu gruplardan 17 ve diğer hisse edinimleriyle 4 olmak üzere toplam 197 adet iştirak Fon portföyüne alındı. Fon portföyünde mart sonu itibarıyla 17 bağlı ortaklık ve 7 iştirak bulunuyor.31 Mart 2017 itibarıyla iştiraklerin hisse satış tahsilatları, tasfiye/terkin gelirleri, temettü ödemeleri ve diğer tahsilat kalemlerinden oluşan toplam tahsilat tutarı 1 milyar 463 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.Fon portföyüne alınan gayrimenkul sayısı mart sonu itibarıyla toplam 6 bin 17'ye ulaştı. Ocak - Mart dönemi içerisinde kayıtlı değeri 52 milyon 865 bin 974,90 TL olan 1 adet gayrimenkul protokol kapsamında aynı kayıtlı bedelden devredildi.Fona karşı açılan offshore dava sayısı 2 bin 213 olurken, dava tutarı toplamı 206,4 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

HAZİNE'YE İLK ÇEYREKTE 159,3 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Bu yılın ilk çeyreğinde Hazine Müsteşarlığına toplam 159,3 milyon dolar karşılığı nakit ödeme yapıldı. Söz konusu ödemeler ile birlikte Hazine Müsteşarlığına yapılan toplam ödeme tutarı mart sonu itibarıyla 12,3 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk üç ayında Hazine Müsteşarlığına sırasıyla 20,5 milyon dolar, 138,4 milyon dolar ve 329 bin dolar ödeme yapıldı.Ocak-Mart döneminde satışı gerçekleştirilen Fon bankaları ile ilgili offshore alacak davalarına ilişkin olarak, TMSF hukuka aykırı olduğu düşünülen ve itiraz süreci devam eden yargı kararları çerçevesinde toplam 9 milyon 241 bin 243,07 TL tutarındaki 42 adet ödeme ihtirazi kayıtla yapıldı.Mart sonu itibarıyla offshore davalarına ilişkin ihtirazi kayıtla yapılan toplam ödeme tutarı 375,37 milyon TL (154 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

KAYYUM FAALİYETLERİ

Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin 43 ilinden toplam 879 adet şirket/ticari işletmenin kayyumlarının yetkileri TMSF'ye devredildi veya bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.Söz konusu şirket/ticari işletmelerden derlenen bilgilere göre, 879 adet şirket/ticari işletmenin; toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 40,3 milyar TL, öz kaynak toplamı yaklaşık 18,1 milyar TL, ciro toplamı yaklaşık 21,3 milyar TL ve bu işletmelerde istihdam edilen çalışan sayısı yaklaşık 44.888 kişi düzeyinde bulunuyor.İlgili KHK'lar kapsamında kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşları sayısı 31 Mart itibarıyla, kapatılma kararları kaldırılanlar 24 adedi hariç toplam 147 adet oldu.Söz konusu medya ve basın kuruluşunun 38'ü televizyon, 39'u radyo ve 70'i ise gazete, dergi ve matbaadan oluştu.Bu kuruluşlardan mart sonu itibarıyla, 70'inde tespit ve SPK onaylı değerleme firmalarından hizmet alınarak yapılan değerleme çalışmaları sonuçlanmış olup diğerleri ile ilgili de tespit ve devralma çalışmalarına devam ediliyor.

BANK ASYA FAALİYETLERİ

17 Ağustos 2016 - 31 Mart 2017'de 3 bin 626 kamu kurum ve kuruluşundan gelen 5 bin 952 yazıyla 2 milyon 270 bin 910 kamu personeli ile bunların eş ve çocuklarının Asya Katılım Bankası (Bank Asya) nezdindeki bilgilerine ilişkin talepler cevaplandı.Bununla birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar ve mahkemelerde görülmekte olan davalar kapsamında ise 22 bin 150 yazı ile 335 bin 687 kişinin Asya Katılım Bankası nezdindeki bilgilerine ilişkin inceleme talimatı cevaplandı.