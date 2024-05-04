Stokçuluğa kapatma, fahiş fiyata para cezası

Etiket kartellerinin vurgunculuğu Ticaret Bakanlığının yeni yasa teklifiyle önlenecek. Teklif, bir yılda üç defa stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası getiriyor. Fahiş fiyatta ceza üst limiti 1 milyondan 12 milyon liraya kadar çıkarılıyor. Haksız rekabet soruşturma süreçleri de jet hızıyla sonuçlandırılacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Fahiş fiyat artışları ve stokçuluğa karşı verilen cezaları artırmaya yönelik düzenlemeleri için kanun teklifi AK Parti Grubu tarafından, dün Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifin içeriğine ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun ekonominin ritmini bozduğunu söyleyerek “Tüketicimize zarar veren bazı faaliyetlerin ülkemizde de meydana geldiğini görüyoruz. Piyasanın doğal işleyişini bozan, tüketiciyi yanıltan uygulamalara bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Teklifle fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için uygulanan para cezalarını artırıyoruz” dedi.

CEZALARDA 10 KAT ARTIŞ

Teklifle, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede uygulanan cezai müeyyidelerin üst limitleri artırılıyor. Fahiş fiyat artışıyla fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere mevcut düzenlemeyle en fazla 100 bin lira ceza kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, bu cezaların alt limiti 100 bin lira, üst limit ise 1 milyon liraya çıkarılıyor. Stokçuluk için mevcut yasada 500 bin lira olan üst limit ceza tutarı, teklif kapsamında 1 milyondan 12 milyon liraya kadar uygulanabilecek.

STOKÇULAR KEPENK KAPATACAK

Ayrıca Ticaret Bakanlığı, bir yıl içinde en az üç defa “stokçuluk” suçu işleyen ve bu nedenle idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi, perakende işletmelerine 6 güne kadar kapatma cezası uygulayacak. Bu çerçevede işletmelerin uzun süreli kapatılıp devletin vergi kaybı yaşamasının da önüne geçilecek.

SORUŞTURMA SÜRELERİ KISALIYOR

Teklifle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da da değişikliğe gidiliyor. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda daha etkin ve seri biçimde karar alınacak. Rekabet Kurumunun rekabetin korunması hakkında kanuna muhalefet eden ve piyasa işleyişini zora sokan işletmelere açtığı soruşturmaların süresi 6 aydan 1 aya düşürülecek. Böylece, firmaların Rekabet Kurumuna karşı olan sorumluluğunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SATIŞINDAN KAÇINILAN MALA DA CEZA

Teklif kapsamında, Reklam Kuruluna yeni yetkiler geliyor. Mevcut düzenlemede ürün bedeline bakılmaksızın satışından kaçınılan her bir işlem için 2.171 lira ceza uygulanıyordu. Bu ceza özellikle otomobil gibi ürünlerde yetersiz olduğu için cezalar artırılacak. Yeni düzenlemeyle 2.200 liradan az olmamak üzere, satışından kaçınılan mal veya hizmet bedelinin yüzde 10’u kadar ceza uygulanması öngörülüyor. Öte yandan, pazar yerlerinde kiralama usulü kaldırılıyor. Bütün pazar yerlerinde satış yapılan alanların yalnızca tahsisi usulüyle kullandırılması sağlanacak.