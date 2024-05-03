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Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor, "biz bile ayırt edemiyoruz" diyerek uyardılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL&#039;den başlıyor, &quot;biz bile ayırt edemiyoruz&quot; diyerek uyardılar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekor üstüne rekor kıran altın, düğün sezonunu açılmasıyla vatandaşların dikkatini daha da çekmeye başladı. Kuyumcu esnafı, altın alacakları şimdiden uyardı. Uzmanlar "biz bile ayırt edemiyoruz" dedi.

Tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı altına rağbet sürüyor. Düğün sezonunu açılmasıyla vatandaşların altın talebi giderek arttı. Kuyumcular altın alırken dikkat edilmesi gereken hususları tek tek anlattı. 100 TL'ye satılan imitasyon ürünlere dikkat çeken uzmanlar, "biz bile ayırt edemiyoruz" diyerek uyardılar.

SAHTELERİ TEZGAHTA YERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Gaziantep’te düğün sezonunun açılmasıyla beraber imitasyon ürünler reyonlarda yerini almaya başladı. Düğün hazırlığı sürecinde altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar, altından ayırt edilmeyecek kadar gerçekçi olan imitasyon takılara rağbet göstermeye başladı.

Gündelik yaşamında bilezik, yüzük, kolye, küpe gibi takılara ilgi duyan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle son dönemde imitasyon ürünlerin satıldığı mağazaları tercih ediyor.

Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor,

100 TL UCUZA ALACAĞIM DERKEN...

Kuyumcular ise vatandaşları gerçek altın alırken dikkat etmeleri yönünde uyararak, “Vatandaşlar gerçek altın alırken güvenilir yerler dışında altın almaması gerekiyor. 50-100 TL ucuza alacağım derken daha düşük ve kalitesiz yerlerden almasınlar. Bu onlara farklı boyutta sıkıntılar açabilir” dedi.

Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor,

KUYUMCULAR BİLE BU SEKTÖRE YÖNELDİ

Altın fiyatlarındaki yükseliş dolayısıyla imitasyona ilginin arttığını ve ayırt etmenin zor olduğunu söyleyen Çağatay Kasapoğlu, kuyumculuktan imitasyon sektörüne geçmeye karar verdiklerini ifade etti. Kasapoğlu, “Altın alan müşterilerin azalmasından dolayı bizde bu sektöre geçmeye karar verdik. Gerçek altından hiçbir farkı yok. Sadece işin duayeni olan kuyumcular anlayabiliyor. Normal vatandaş hiçbir şekilde ayırt edemez. Birebir altın işçiliğinde olan ürünlerdir” dedi.

Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor,

SAHTESİ 100 TL'DEN ALICI BULUYOR

İmitasyon ürünlerin her çeşidinin bulunduğunu ve ilginin en çok düz işçiliksiz bileziğe olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Gaziantep’te imitasyon bileziklerde en çok düz işçiliksiz olan ürünler, lazer bilezik, burma bilezik, kibrit çöpü ve ajda gibi modeller daha çok tercih ediliyor. Gelin adaylarının yanı sıra normal vatandaşlar aksesuar amaçlı alıyor ve gelinlere göre daha fazla rağbet gösteriyorlar. Bundan 2-3 yıl öncesine kadar talep daha az oluyordu. İmitasyon ürünlerde ortalama fiyatlarımız ise la kaplama ürünlerde 100 TL’den başlarken altın kaplama ürünlerde ise 150 TL’den başlıyor” ifadelerini kullandı.

Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor,

"GERÇEK ALTIN SANARAK BİZE GETİRİYORLAR"

Vatandaşların imitasyon ürünleri gerçek altın sanarak getirdiğini söyleyen kuyumcu Cuma Kaya, “İmitasyon ürünler insanları dolandırmak için de kullanılıyor. Gerçek altın yerine sahte olan yani imitasyon ürünü tercih ediyorlar. Piyasa da ise aşırı derecede imitasyon ürün çoğaldı. Bize günlük 15’e yakın vatandaş gerçek altın sanarak imitasyon ürün getiriyor. Fiyatlar çok yüksek olduğu için vatandaşlar ister istemez imitasyona yöneldi. 10 gramlık gerçek altın bilezik bir vatandaşın asgari ücretini fahiş derecede aşıyor. Dolayısıyla vatandaşlarda bundan dolayı mecburen imitasyona yöneliyor” şeklinde konuştu.

Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor,

"BAZI İMİTASYONLARI BİZ BİLE AYIRT EDEMİYORUZ"

İmitasyon ürünlerin fark edilemeyecek kadar kaliteli üretildiğini söyleyen Kaya, vatandaşlara dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunarak, “Bir sarraf olarak ayırt etmek kolay ama bazı imitasyon ürünler geliyor biz bile ayırt edemiyoruz. Ateşe vurmadığımız sürece zorlanıyoruz. Çeşit çeşit piyasaya sürülüyor. Yarı gerçek yarı sahte olan var bakırı fazla karışan var. Vatandaşlar gerçek altın alıyorlarsa eğer güvenilir yerler dışında altın almaması gerekiyor. 50-100 TL için daha düşük ve kalitesiz yerlerden altın almaması lazım. Bu onlara farklı boyutta sıkıntılar açabilir. Altının oyunu olmaz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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