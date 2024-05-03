Altılı Masa'da yaprak dökümü... Karamollaoğlu'da görevini bırakıyor

Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ardından bir isim daha ayrılık kararı aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görevi bırakacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan Altılı Masa'da yaprak dökümü sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in parti kongrelerinde yeniden seçilmemesinin ardından bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görevini bırakacağını açıkladı.

"SAĞLIĞIM İZİN VERMİYOR"

Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu cevapladı. Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.

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KONGRE TARİHİ 30 HAZİRAN OLABİLİR

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim" ifadelerini kullandı.

ŞU AN ADAY YOK

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

"TAMAMEN ÇEKİLMEYECEĞİM"

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" diye konuştu.