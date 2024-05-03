Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altılı Masa'da yaprak dökümü... Karamollaoğlu'da görevini bırakıyor

Altılı Masa'da yaprak dökümü... Karamollaoğlu'da görevini bırakıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altılı Masa&#039;da yaprak dökümü... Karamollaoğlu&#039;da görevini bırakıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ardından bir isim daha ayrılık kararı aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görevi bırakacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan Altılı Masa'da yaprak dökümü sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in parti kongrelerinde yeniden seçilmemesinin ardından bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görevini bırakacağını açıkladı.

"SAĞLIĞIM İZİN VERMİYOR"

Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu cevapladı. Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.

KONGRE TARİHİ 30 HAZİRAN OLABİLİR

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim" ifadelerini kullandı.

ŞU AN ADAY YOK

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

"TAMAMEN ÇEKİLMEYECEĞİM"

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kassam Tugayları, İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın almadan önce buna dikkat! 100 TL'den başlıyor, "biz bile ayırt edemiyoruz" diyerek uyardılar - EkonomiKuyumcular "biz bile ayırt edemiyoruz" diyerek uyardıElon Musk'tan dolar uyarısı! Böyle giderse bir değeri kalmayacak - EkonomiElon Musk'tan dolar uyarısıTarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu! Çifçilere bugün 445 milyon TL ödeme yapılacak - EkonomiÇiftçilere müjde!Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Hayat pahalılığı düşecek, kalıcı refah sağlanacak - Ekonomi"Hayat pahalılığı düşecek"Dolar için Fransız banka '36 TL' dedi! Yerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyor - EkonomiYerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyorRakiplerini solladı! İstanbul Havalimanı yine zirvede - Ekonomiİstanbul Havalimanı yine zirvede
Sonraki Haber Yükleniyor...