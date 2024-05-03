Özgür Özel'den Erdoğan'a bakanlık teklifi: "CHP'den yardımcı veririm"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti genel merkezinde ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, görüşmeye dair dikkat çeken açıklamada bulundu. Özel, Erdoğan'a "bakanlık" teklifinde bulunduğunu açıkladı. Özel, "CHP'den bakan yardımcısı verebileceğini" ilettiğini aktardı.

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Türkiye'nin odaklandığı Erdoğan-Özel zirvesi gerçekleşti. 8 yıl aradan sonra gerçekleşen görüşmenin ardından CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlık teklifi yaptığını aktardı.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A BAKANLIK TEKLİFİ

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "deprem" üzerine bir bakanlık kurulmasını önerdiğini açıkladı. Erdoğan ile deprem bakanlığı üzerine konuştukların söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan'a bir deprem üzerine, ismi doğrudan deprem bakanlığı olarak konur mu, yoksa doğal afetlerle mücadele ve depreme hazırlık bakanlığı mı olur ama bir bakanlık kurmasını önerdim." dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Dahasını önerdim, mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etmesi durumunda ben partimden bir bakan yardımcısı görevlendireceğimi ve depreme meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın, siyasetin kısır tartışmalarının dışına çıkarmanın, bir beka sorununu el birliği ile ortadan kaldırmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundum.

Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti, not aldı ve not aldırdı. Ancak bu konuda biliyorsunuz, Anayasa gereği yeni bakanlıklar kurulması kendi yetkisindedir. Kendi uhdesindedir. Nasıl bir adım atacağını bilmiyorum. Kurulmasını önemserim. Partimizden talep olduğu takdirde deprem bakanlığına bir bakan yardımcısı vermeyi siyasi açıdan değil insani açıdan, vicdani açıdan ve o gün pişman olmamak için almamız gerekli sorumluluk olarak görürüm."