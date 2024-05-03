Destici'den Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi sonrası "erken seçim" çıkışı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Görüşmeyi "bugünlük tavır" olarak nitelendiren Destici, CHP'nin seçimleri kazanmasının ardından 'erken seçim' çağrısı yapmamasının olumlu olduğunu belirtti. Destici, "Bugünlük tavır olumlu, yarın ne olur bilemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında 8 yıl sonra gerçekleşen görüşme siyaset arenasının gündeminde yer almayı sürdürüyor. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici görüşmeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici, Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin, "Görüşme kamuoyuna olumlu şekilde yansıtılmıştır." dedi.

"BUGÜNLÜK TAVRI, GÖRÜŞMEYİ DE OLUMLU BULUYORUM"

Destici, BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı, kendi memleketi de olan Eskişehir'in Günyüzü ilçe belediyesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretinin ardından, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulüne ilişkin soru üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Bizi umutlandıran, seçimden sonraki tavır olmuştur. Bu olumlu bir havadır, dünkü görüşmede her ne kadar birileri sağından solundan çekiştirmeler yapıp, bir bulanıklık oluşturmaya çalışsalar da CHP ve AK Parti tarafından yapılan açıklamalar görüşmenin olumlu geçtiği şeklinde kamuoyuna yansıtılmıştır.

HEMEN "ERKEN SEÇİM" DEMEMELERİ MEMLEKET ADINA HAYIRLIDIR

Kazandıkları belediyelerin başarısından sonra hemen bir erken seçim dememeleri, seçimin zamanında yapılmasıyla ilgili bir tavır ortaya koymaları, en azından şimdilik Anayasa çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımızla görüşmeleri, diyaloğa açık bir tavır sürdürmektedirler, bu da ülkemiz, milletimiz, memleketimiz adına hayırlıdır."

YARIN NE OLUR BİLEMEYİZ

Partilerin, siyasi kimliklerin farklı olabileceğini ama herkesin bu ülkenin çocukları olduğunu ifade eden Destici, "Bu devletin vatandaşlarıyız, devlet bizim ülke bizim, millet bizim önceliğimiz, devlet, ülke ve millet olmalıdır. Şu anda CHP'nin yeni yönetimi de bugünlük bu tavrını sürdürmektedir. Yarın ne olur onu bilemeyiz, yarın Anayasa gündeme geldiğinde, kim ne istediğini açıkladığında elbette farklı görüşler ortaya çıkacaktır. Ama bugünlük tavrı, görüşmeyi de olumlu buluyorum. CHP inşallah önümüzdeki günlerde bu terör uzantılarıyla da arasına mesafe koyarsa o zaman aliyyülala olur." diye konuştu.