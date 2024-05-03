Özgür Özel'den Erdoğan'la görüşme açıklaması: Önemli bir kilometre taşı oldu

CHP lideri Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kritik görüşmeyi değerlendirdi. "Dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim" diyen Özel, 'boş koltuk' sorununa ilişkin de konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

CHP lideri Özel ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşme hakkında değerlendirmede bulundu.

'DEMOKRASİ AÇISINDAN KİLOMETRE TAŞI'

Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü" ifadelerini kullandı. Özel açıklamasında şunları söyledi:

"Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan ile konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi kendisi dinledi. Kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik.

Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için hep felaket olmuştur. 1977 ve 80 arası iktidar ile ana muhalefetin el sıkışmadığı konuşmadığı bir dönemdi. Türkiye'de de ana muhalefet ile iktidarın bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, tabii her şeyde anlaşmak mümkün değildir.

Ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar ve tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz, siz de takip edeceksiniz."

ERDOĞAN: OLUMLU BİR GELİŞME

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin "Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın değerlendirmesi şöyle:

"Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."