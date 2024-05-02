Erdoğan-Özel görüşmesinde Bahçeli detayı! Yücel Koç'tan "boş koltuk" yorumu

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Türkiye'nin odaklandığı Erdoğan-Özel zirvesi bugün gerçekleşti. 8 yıl aradan sonra gerçekleşen görüşmede boş koltuk dikkat çekti. Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, boş koltuk hakkında dikkat çeken yorumda bulundu. Koç, MHP lideri Bahçeli detayına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerden galibiyetle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 8 yıl aranın ardından gerçekleşen zirve 95 dakika sürdü. Zirvede, yeni anayasadan, öğretmen atamalarına, ekonomiden emekli maaşlarına kadar birçok konu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iade-i ziyarette bulunacağı Özel görüşmesinde en çok konuşulan boş koltuk detayı oldu.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında değerlendirdi.

"ORTADA BİR KOLTUK PROBLEMİ YOK"

İsmail Kapan, "Herhangi bir şeyi ifade etmiyor. Özel bir anlamı yok. Odanın düzenine dokunulmadan bir ağırlama yapıldı. Herhangi bir koltuk problemi yok ortada. Bu meselenin bu noktaya takınılmaması gerek. Ama medyada uçuk kaçık yorumlar yapacaklar mutlaka olacaktır. Bu zirve önemliydi. 8 sene sonra gerçekleşen bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanı 10 yıldır bu makamda. 2014 yılında seçildiğinden bu yana CHP'den sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanının konumuna, yetkilerine her şeyine itiraz vardı. Ama bugün farklı bir iklim atmosfer var. Ziyaret her iki taraf için de olumlu olmuştur. Anayasa, Kuzey Irak Harekatı, ekonomi ve Gazze konuşulmuştur. Özel, Anayasa'da işi yokuşa süreceğinin mesajını vermişti. Özel'in tavrını en başından olumlu görmedim." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ise şu değerlendirmede bulundu:

Görüşmede Anayasa'nın yanı sıra 28 Şubat hükümlüleri, Gezi hükümlüleri, mülakat ve emekli aylıkları gündeme geldi. Özel aynı zamanda belediyelerin kaynaklarının artırılması konusunda talepte bulunmuş. Diyalogların arasında enteresan şeyler var. 15 Temmuz gecesinde Özgür Özel CHP Grup Başkanvekili olarak dik bir duruş sergilemişti. Erdoğan bununla ilgili teşekkürlerini iletmiş. Mustafa Elitaş da '15 Temmuz Gazisi' ifadesini kullanmış. Özel de "bana göre tiyatro değildi" ifadesini kullanmış. Burada Kılıçdaroğlu'na da bir gönderme yapmış.

GÖRÜŞME EKONOMİK OLDU

Ekonomik de bir görüşme olmuş. Çay ve kuruyemişle sınırlı kalınmış. Erdoğan, Rize balı ve fincan takımı hediye ederken, Özgür Özel de memleketinden mesir macunu getirmiş.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEDE DE BOŞ KALMIŞTI

Koltuk meselesi ise Bahçeli'nin ziyaretinde de o koltuk boş kalmıştı. Özgür Özel koltukla ilgili serzenişte bulununca Bahçeli'nin ziyaretinde de koltuğun boş kaldığı hatırlatılmış. Hatta isterseniz fotoğraf gösterilim denilmiş. Ama gerek görülmemiş. Bunun üzerine iade-i ziyaret konusuna geçilmiş."