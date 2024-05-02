Özgür Özel'e, Erdoğan'la görüşmesinde Namık Tan eşlik edecek

Bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, emekli büyükelçi Namık Tan eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in beklenen görüşmesi bugün saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

NAMIK TAN İLE GÖRÜŞMEYE GİDECEK

İki ismin görüşmesinde birbirinden önemli konuların yer alması beklenirken, toplantıya dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, görüşmede kendisine emekli büyükelçi Namık Tan'ın eşlik edeceğini söyledi.

NOT TUTACAK

Özel, "Bana büyükelçimiz Namık Tan eşlik edecek. Protokol ve görüşme düzeni ile devamında not tutulması açısından Cumhurbaşkanı’na da bir büyükelçinin eşlik etmesi bekleniyor. Henüz o ismi bildirmediler.

Görüşmenin yeri ve saati bildirilirken, “Heyet mi olacak, baş başa mı” dediler. Biz genel başkanın tek geleceğini, Tan’ın protokol gereği eşlik etmek ve not tutmak üzere yanımda bulunmasını arzu ettiğimizi söyledik. Onlar da Cumhurbaşkanı’na aynı düzeyde kimin eşlik edeceğini bize bildirecekler."

Namık Tan

TAN KİMDİR?

2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığı’nda daire başkanı olan Namık Tan, 2002'de Enformasyon Dairesi Başkanlığı’nda daire başkanı olarak görev aldı. Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliği'ne atandı. Namık Tan, Washington büyükelçisi Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, bu göreve atandı. 25 Şubat 2010'da güven mektubunu Başkan Barack Obama'ya sunarak, yeni görevine başladı. Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alındı. Merkeze alındıktan sonra emekli olan Tan, inşaat şirketi STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildi.