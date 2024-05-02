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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özgür Özel'i kabul edecek! İşte masadaki konular

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özgür Özel&#039;i kabul edecek! İşte masadaki konular

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi bugün AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek. İki ismin Filistin'in durumu ile yeni anayasa çalışmalarını değerlendirmeleri bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bugün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, saat 16.00'da yapılacak.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Gözlerin çevrildiği görüşmede iki liderin; yeni anayasa çalışmalarını, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımları konuşması bekleniyor. Öte yandan Özel'in önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı Filistin ziyaretinden de bahsetmesi öngörülüyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARI ARAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düb de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmesi öncesinde partisinin eski genel başkanlarını telefonla arayarak görüşlerini aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi. Özel, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce de parti yöneticilerinin görüşlerini almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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