Gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde: Yer ve saat belli oldu

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu sonrası bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in merakla beklenen yüz yüze görüşmesinin yeri ve saati netleşti. Erdoğan, Özgür Özel ile 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

CHP lideri, yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan partisine geçen belediyelerin borçlarına kadar kapsamlı bir dosya ile masaya oturmaya hazırlanıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre; Erdoğan’ın gündeminde ise 'yeni anayasa' başlığı var.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya" kavuşması yönünde bir teklifi Özel’e iletebileceklerini açıklamıştı. Özel ise Erdoğan’dan, “öncelikle mevcut anayasaya uyulması" talebinde bulunacağını ifade etmişti.

CHP kurmayları, yeni anayasa konusunda kapıları şimdiden kapatma yaklaşımı içinde olmayacaklarını belirtmekle birlikte, “Yeni anayasa bizim değil Erdoğan’ın gündemi; ama elbette Özel dinleyecek ve buna göre tutumumuzu netleştiririz” görüşünü dile getiriyorlar.

TBMM'DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.