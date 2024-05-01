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Gözler kritik görüşmede: Özgür Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına 'Erdoğan' telefonu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gözler kritik görüşmede: Özgür Özel&#039;den CHP&#039;nin eski genel başkanlarına &#039;Erdoğan&#039; telefonu

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Genel Merkezi'nde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek olan CHP lideri Özel, kritik görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarını arayarak görüş alışverişinde bulundu.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu sonrası bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in merakla beklenen yüz yüze görüşmesinin yeri ve saati netleşti. Erdoğan, Özgür Özel ile 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. 

ESKİ GENEL BAŞKANLARI ARADI

CHP lideri Özel, gözlerin çevrildiği kritik görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarını telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdi, görüş ve önerilerini dinledi.

Özel, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin daha önce de parti yöneticilerinin görüşlerini almıştı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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