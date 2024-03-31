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Haberler > Politika > Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı ilk seçimde oyunu kullandı

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı ilk seçimde oyunu kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı ilk seçimde oyunu kullandı. Ankara'da oyunu kullanan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik" ifadelerini kullandı. 

61 milyonu aşkın seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Siyasi parti liderleri de sabah erken saatlerde oylarını kullandı. 

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu da Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'na  oy vermek üzere gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı ilk seçimde oyunu kullandı - 1. Resim

GENEL BAŞKAN OLMADIĞI İLK SEÇİM 

Genel Başkan olmadığı ilk seçimde Arjantin İlkokulu’ndaki "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı ilk seçimde oyunu kullandı - 2. Resim

'PARTİMİZE GEREKLİ DESTEĞİ VERDİK'

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey.Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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