Ünlüler 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına koştu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. 17:00'da sona erecek olan oy verme işlemi için magazin camiasının ünlü isimleri de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına geçti.

Türkiye, bugün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen bugün oyunu kullanacak. Ünlü isimler de 31 Mart seçimlerinde tercihlerini yaptı, o anlar kameralara böyle yansıdı.

ÜNLÜLER SANDIK BAŞINDA

İLKER AKSUM

Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen oyuncu İlker Aksum, pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

İBRAHİM KUTLUAY

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda sandıkların açılmasıyla oyunu kullandı.

Seçmen pusulasını beklerken görevlilere konuşan Yılmaz gazeteciler için, “Evden beraber geldik. Onlar daha önce uyandı kahvaltı hazırladı” demesi sınıftakileri kahkahaya boğdu. Yılmaz sonra sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine ellerini kaldırarak “Üstümde yok” dedi.

Pusulayı eline aldığında fotoğraf çeken gazetecilere dönmesi ise sınıfta bir kez daha kahkahaların uçuşmasına neden oldu. Kendisine mikrofon uzatan muhabirlerin sorusuna cevap veren Yılmaz, “Hayırlı olsun, başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi. Bir muhabirin oy pusulasının 97 cm olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz, “Evet” dedi.

Muhabirlerin “Zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde” sorusuna ise Yılmaz, “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” cevabı duyanları kahkahaya boğdu.

TÜLİN ORAL

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

HANDE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel oyunu kullandı. Erçel “Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi.

CANSEL ELÇİN VE EŞİ ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’nda oyunu kullandı. "Hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa atan Bubikoğlu, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.