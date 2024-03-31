Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Ünlüler 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına koştu

Ünlüler 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına koştu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Ajanslar

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. 17:00'da sona erecek olan oy verme işlemi için magazin camiasının ünlü isimleri de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına geçti.

Türkiye, bugün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen bugün oyunu kullanacak. Ünlü isimler de 31 Mart seçimlerinde tercihlerini yaptı, o anlar kameralara böyle yansıdı.

ÜNLÜLER SANDIK BAŞINDA

İLKER AKSUM

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 1. Resim

Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen oyuncu İlker Aksum, pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

İBRAHİM KUTLUAY

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 2. Resim

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda sandıkların açılmasıyla oyunu kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 3. Resim

Seçmen pusulasını beklerken görevlilere konuşan Yılmaz gazeteciler için, “Evden beraber geldik. Onlar daha önce uyandı kahvaltı hazırladı” demesi sınıftakileri kahkahaya boğdu. Yılmaz sonra sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine ellerini kaldırarak “Üstümde yok” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 4. Resim

Pusulayı eline aldığında fotoğraf çeken gazetecilere dönmesi ise sınıfta bir kez daha kahkahaların uçuşmasına neden oldu. Kendisine mikrofon uzatan muhabirlerin sorusuna cevap veren Yılmaz, “Hayırlı olsun, başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi. Bir muhabirin oy pusulasının 97 cm olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz, “Evet” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 5. Resim

Muhabirlerin “Zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde” sorusuna ise Yılmaz, “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” cevabı duyanları kahkahaya boğdu.

TÜLİN ORAL

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 6. Resim

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

HANDE ERÇEL

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 7. Resim

Oyuncu Hande Erçel oyunu kullandı. Erçel “Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi.

CANSEL ELÇİN VE EŞİ ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başına gitti! Cem Yılmaz yine formunda: “Sizin esprilerinizi kim yazıyor” - 8. Resim

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Ünlüler 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına koştu - 9. Resim

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’nda oyunu kullandı. "Hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa atan Bubikoğlu, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Ajanslar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Havalimanında Can Yaman izdihamı! Onlarca kişi birbiriyle yarıştı - MagazinHavalimanında izdiham! Onlarca kişi birbiriyle yarıştıÜnlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktı - MagazinÜnlü şarkıcı Shakira metroda! Mahzun bakışlarının nedeni ortaya çıktıSurvivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya’nın ‘keli’ göründü! Sosyal medyanın diline düştü: Peruk mu kullanıyor? - MagazinSurvivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya’nın ‘keli’ göründü! Sosyal medyanın diline düştü: Peruk mu kullanıyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çocuk’ tavsiyesine oyuncu Wilma Elles’ten destek: 4 tane gerekli - MagazinCumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'çocuk' tavsiyesine destekMerve Boluğur ile Serdar Ortaç yan yana geldi! Çok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktı - MagazinÇok konuşulan buluşmanın nedeni ortaya çıktıDamla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladı - MagazinDamla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladıEşi “Uzak dur” diyerek uyarmıştı! Survivor yarışmacısı Yunus Emre ile Beria Özden boşanıyor mu? - MagazinBoşanacaklar mı? Survivor Yunus Emre'nin eşinden açıklamaÜnlü YouTuber röportaj için gittiği ülkede en tehlikeli çete tarafından kaçırıldı - MagazinÜnlü YouTuber'ı çeteler kaçırdı! "Eğer ölürsem..."Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba olacaktı... Kötü haber geldi - MagazinÜnlü şarkıcı Kurtuluş Kuş baba olacaktı... Kötü haber geldiKızılcık Şerbeti final yapıyor! Son 9 bölüm - MagazinKızılcık Şerbeti final yapıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...