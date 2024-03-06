İyi Parti lideri Akşener 'Altılı Masa' için seçmenden özür diledi

Yerel seçimler öncesinde seçmenin partisine yönelik eleştirilere Ankara'da sert cevap veren İyi Parti lideri Meral Akşener, bugün seçmenden özür diledi. Akşener, İstanbul'da bir seçmenin Altlı Masa eleştirilerine, "Seni üzdüğüm için özür dilerim..." diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiyle ayrılan Altılı Masa resmen dağıldı. Ancak 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde muhalefette tartışmaları sürüyor. CHP başta olmak üzere masa ortakları yenilginin faturasını İyi Parti'ye keserken Akşener'den seçmene "Altılı Masa" özrü geldi.

SEÇMENDEN ALTILI MASA İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Seçim çalışmalarını bugün İstanbul'un Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde devam eden Akşener esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Fırından ekmek alan ve bir çay ocağında da çay içen Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı masadan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye cevap verdi.

Akşener, "Seni üzdüğüm için özür dilerim." diyerek seçim çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Akşener, Ankara'da kendisi ve partisinin seçime ayrı girme kararını eleştiren vatandaşa sert çıkış yapmıştı. Akşener, kendisine "Niye döndünüz?" diye soran vatandaşı "Sizin için mi parti kurduk biz! Hadi be!" diye azarlamıştı.