Mazlumun kanı paradan değerli! İş dünyasından İsrail’e ambargoya tam destek

Türkiye ile İsrail arasında ithalat, ihracat, enerji üretim ve dağıtımı da dâhil olmak üzere yaklaşık 9 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunmasına rağmen Türk iş dünyası “Masumların kanı söz konusu olduğunda hiçbir ticari değer düşünülemez” diyerek hükûmetin ticareti durdurma kararına tam destek verdi...

CANAN ERARSLAN'IN HABERİ - İsrail, 7 Ekim’den bu yana 40 binin üzerinde Filistinliyi katletti. Bununla kalmayıp Gazze’ye insani yardım gönderilmesini engellemek için bütün yolları kapattı. Havadan atılan bebek maması ve gıda maddesi gibi ürünleri dahi vurarak bütün imkânları kapattı. Dünyada sivillerin yaptığı protestolara, o ülkeleri yönetenler gözlerini ve kulaklarını kapattı. İngiltere ve ABD başta olmak üzere, katliama kör ve sağır olmakla kalmadı, İran saldırılarını bahane ederek İsrail’e para ve silah yardımında bulundu.

Türkiye ise ilk günden bu yana Gazzelilerin yanında oldu, yardım gönderirken İsrail’i uyarmaya devam etti. Fakat uyarılar sonuç vermedi, tüm yardım kanalları kapatıldı ve Türkiye daha önce 54 maddenin ihracatını kısıtladığı ambargo kararına İsrail’le bütün ticareti kesme kararıyla devam etti. Yaklaşık 6 milyar doları ihracat, 1,5 milyar doları ithalat, ülkedeki enerji yatırımları, boru hatlarına ilişkin anlaşmalar da dâhil edildiğinde 9 milyar doları bulan bir ticaret hacmini sıfırlayacak karar alındı. İhracatçı ve iş adamlarımıza da sürpriz olan bu karar, iş dünyasının üst kuruluşları tarafından ‘yürekten’ destekle karşılandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ‘Gazze’ye kesintisiz ve yeterli insani yardım akışına izin verilinceye kadar İsraille ticaretin tamamen durdurulması’ kararının Filistin’de işlenen suça tavrın en üst seviyeden konulması olduğunu söyledi. Gazze’deki vahşeti sonlandırmak isteyen Türkiye’nin elindeki en barışcıl yöntem olan ekonomik kuvveti kullandığını belirten Avdagiç “Çocukların, kadınların, masumların hayatı söz konusuyken ticaretin adından söz edilemez” diyerek kaybedilen on binlerin canının yanında ekonomik kayıpların sözünün edilemeyeceğini vurguladı.

KARAR İNSANİ KAZANIM

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı kararı “İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesinin ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanım” olduğunu, bu adımın vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olmasını diledi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın da Gazze’de devam eden ve emsali görülmemiş soykırım karşısında alınan karar için hükûmete teşekkür ederken, başta İslam devletleri olmak üzere vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olmasını diledi.

Ticaret Bakanlığı, karardan Gazzelilerin etkilenmemesi için koordinasyon sağlanacağını ifade ederken, İsrail Dışişleri Bakanı da tepki çeken açıklamasında Türkiye ile ticarete alternatifler için talimat verdiğini duyurdu, süreçten güçlenerek çıkacaklarını ifade etti.