Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik İSTANBUL

Her gün 500 bin kişiye hizmet sunan Bereket Döner, Türk dönerinin marka gücünü tüm dünyada yükseltecek. Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, Türk dönerinin kendileriyle birlikte önemli bir dünya markası hâline geldiğini ifade ederek, şirketin 2017 yılı sonunda Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Günlük 50 ton üretim yaptıklarını anlatan Emek “Bu yıl 2015’ten sonraki ikinci agresif büyümede yılımız olacak. Sadece mayıs ayı sonunda 10 yeni Bereket Döner şubesi açmış olacağız ki, haziran ve temmuz aylarında da aynı hızla büyümemiz devam edecek. Her hafta bir şube açıyoruz. En son Adana Seyhan ile Topkapı Kaleiçi şubelerimizi açtık. Bursa, Konya ve İzmir’e yoğunlaşıyoruz. 5 kanalımız 8 bölgemizde ciddi bir atılım içindeyiz. Yapmış olduğumuz 5 yıllık büyüme hedef planımızda 2017 bizim için agresif büyümede ikinci yılımız. Bizim durmamız, sektör ortalamasından iki kat fazla büyüme anlamına gelmekte olup agresif büyüme dönemlerinde sektör ortalamasının 6-8 kat üzerinde büyüyoruz” dedi.

A’DAN Z’YE HELAL

Bereket Döner’in yalnızca helal üretim yapan değil, helal ticaret yapan da bir firma olduğunu vurgulayan Emek “Ürettiğimiz ürünlerin doğallığı, şeffaf ürün içeriği ve herkese açık üretim tesimiz, devletimiz, müşterimiz, tedarikçimiz ve çalışanlarımızın haklarına gösterdiğimiz hassasiyet de helal ticaretimizin olmazsa olmazlarıdır. Biz aslında dönerciliğin hacim olarak en büyük, ancak kârlılık olarak en az kazanan tarafındayız. Biz helal uygulamalarında elle kesimle başlayan süreci, doğal üretimle devam ettiriyoruz. Fabrikamızdaki tüm süreci isteyen herkesin istediği saatte inceleyebileceği açıklıkta ve şeffaflıkta sunuyoruz” diye konuştu.

‘Durak’a talep yağıyor

Yeni ürünler geliştirdiklerini kaydeden Emek “En sonuncusu Bereket Döner durakları, inanılmaz ilgi görüyor. Petrol Ofisi ve AlPet ile kurumsal anlaşmalarımızı imzaladık. Şu ana kadar binden fazla sadece

durak için başvuru yapmış

aday var” ifadelerini

kullandı.