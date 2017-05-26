Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 kişinin katılabileceği eğitim için 31 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan ve projesi uygun bulunan katılımcılar, 50 bin lira hibe ile 100 bin lira faizsiz kredi almaya hak kazanacak.



Karşıyaka Belediyesi; her geçen gün artan işsizlik sorununa çözüm üretmek, iş kurmak isteyenlere destek olmak ve kent ekonomisine doğrudan katkı sağlamak adına, KOSGEB işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Projesi’ni sürdürüyor. Projenin bu yılki ikinci etabı için, 31 Mayıs’a kadar Karşıyaka Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilecek.



50 bin lira hibe verilecek

Başvurular arasından mülakatla belirlenecek 30 kişi, 5-8 Haziran tarihleri arasında uygulamalı girişimcilik eğitimi alacak. Programı başarıyla tamamlayan ve projesi KOSGEB tarafından kabul edilip uygun bulunan girişimciler, 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazanacak. Ayrıca 100 bin lira faizsiz kredi imkanı sunulacak. Kadınlara ve engelli bireylere öncelik tanınan proje için, 399 43 44 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.



Yılda 120 kişiye fırsat

İstihdama ve kent ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Ne yazık ki ülkemizde işsizlik sorunu her geçen gün artıyor. Bu nedenle istihdama yönelik projelere öncelik veriyor ve iş kurmak isteyen yurttaşlarımızın önünü açıyoruz. 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz Uygulamalı Girişimcilik Projemiz de bu anlamda büyük önem taşıyor. 2017’nin üçüncü etabını eylülde, son etabını da aralık ayında gerçekleştirerek, yine bir yılda 120 kişiye girişimcilik hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sunmuş olacağız” dedi.