Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi - Programa, TBMM Başkanvekili Akif Hamza Çebi, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk, Cemal Öztürk, İstanbul milletvekili Hasan Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Türkoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Cevdet Coşkun, Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü Bahri Şahin, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Selâhattin Süleymanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyonda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner “Giresunlulara ilçe olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. TBMM Başkanvekili Akif Hamza Çebi ise, bölge insanının kanayan yarası haline gelen fındıktaki düşük ücrete değindi. Fındık ve üretici problemleri hakkında durum değerlendirmesi yapan Hamza Çebi “Uzun vadeli bir fındık politikası uygulanmadan bölgenin dertlerine çözüm getirilmesi çok zor. Fındık fiyatlarını bu şekilde istenilen seviyeye çıkarabiliriz” dedi.