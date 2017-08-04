Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) göre enflasyon tarafında çekirdek göstergelerin ana eğiliminde sınırlı yükseliş kaydedildi.

Temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu açıklayan TCMB, ithal bileşeni yüksek ürünlerde güçlü fiyat artışı olduğuna da dikkat çekti.

Raporda, gıda enflasyonunun taze meyve-sebze ürünlerine bağlı olarak gerilediği, enerji fiyatlarının son dört aydaki düşüş eğiliminin ardından sınırlı bir artış gösterdiği belirtildi. Türk lirasının yakın dönemdeki değer kaybının yansımalarının temel mal enflasyonu üzerinde hissedildiği söylenirken, hizmet enflasyonundaki yukarı yönlü seyir alt gruplar geneline yayılarak sürdüğü, bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonunun arttığı, ana eğiliminde ,se sınırlı bir yükseliş kaydedildiği ifade edildi.

Temmuz ayında manşet enflasyon gerileme kaydederek yıllık yüzde 9,79 olarak gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yüzde 9,60'a yükselmişti.

Raporda "Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar bir önceki aya kıyasla artmış ve güçlü seyrini korumuştur" görüşüne de yer verildi.

Üretici fiyatları Temmuz'da yüzde 0,72 artış göstererek yıllık bazda yüzde 14,87'den yüzde 15,45'e çıkmıştı