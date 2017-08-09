Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.

Faiz konusuna değinen Zeybekci, konuşmasında şunları söyledi: "Faiz ile ilgili hepimizin söylediği son derece net, Türkiye'nin büyümesi için, istihdamın, ihracatın, yatırımların artması için finansmanın bol, ucuz ve kolay ulaşılabilir olması lazım.

Geldiğimiz noktada bankacılık sisteminin karlarının çok daha fazla fedakarlık yapabilir bir marjda olduğunu görüyoruz.

Eximbank ile ilgili bu süreçte kredi faizleri ile ilgili bir artış yaşanmadı, hep ihracatçımızın yanında yer aldık.

Eximbank'ın kredi hacmi içinde bazı ürünlerinde faiz indirimine gittiğini bugün açıklayacağız."