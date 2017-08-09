Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle sona ereceği belirtildi. Proje kapsamındaki son bakıcı desteği ise Ağustos 2017 dönemi için verilecek. Projeden faydalananların uyarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Proje faydalanıcılarıyla imzalanan mali destek sözleşmelerinde de belirtildiği gibi, projeden faydalanan ve bakıcı çalıştırarak gerekli şartları yerine getiren annelere en son Ağustos 2017 dönemi için ödeme yapılabilecektir. Lütfen bakıcınızın Ağustos ayı maaşını ve sigorta primini Eylül ayı içinde mutlaka ödeyiniz. Son hak ettiğiniz hibe 15-25 Ekim tarihleri arasında tarafınıza ödenecektir. 25 Ekim 2017 tarihinden sonra raporlama işlemleri sebebiyle kesinlikle proje kapsamında bir ödeme yapılamayacaktır. Faydalanıcılarımızın buna göre tedbirlerini alması gerekmektedir."

Ağustos 2017 dönemini son hak ediş ayı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Faydalanıcı annelerimizin Eylül 2017 ve sonrası dönemde çalıştıracakları bakıcılar için projemizden destek alması maalesef mümkün değildir. Söz konusu dönemde bakıcı çalıştırmaya devam edecek annelerimizin bakıcı maaş ve sigorta primlerini kendi bütçelerinden karşılaması gerekmektedir. Eylül 2017 ve sonrası dönemde bakıcı çalıştırmayacak faydalanıcılarımızın ise proje ofislerine gelmelerine ve projeden çıkış işlemi yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, çalışmasına son verilen bakıcılar için sigorta açısından Ek-9 kapsamında işten ayrılış işlemi yaptırılması zorunludur. Bu nedenle, 2017 ve sonrası dönemde bakıcı çalıştırmayacak faydalanıcılarımızın bakıcıları için sigortalı giriş işlemlerini yaptırdıkları Sosyal Güvenlik Merkezlerinden/Proje Ofislerinden Ek-9 Servislerine bizzat başvuru yaparak işten ayrılış işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Bakıcılarını en son 31 Ağustos 2017 tarihinde çalıştıracak faydalanıcılarımızın işten çıkış işlemlerini 1-10 Eylül 2017 tarihleri arasında yaptırmalarının kanuni mecburiyet olduğunu hatırlatırız" denildi.

