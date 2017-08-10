Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı’nın peş peşe gelmesiyle oluşan 6 günlük tatilin, 28-29 Ağustos’un dâhil edilmesiyle 10 güne çıkarılması durumunda 1 milyar liralık ek gelir sağlanacağı belirtildi. Özel şirketlerde çalışan birçok vatandaş 28-29 Ağustos tarihleri için izin alarak tatili 10 güne çıkardı ve tatil için hazırlığını yaptı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Kurban Bayramı’nın bu yıl talebin en yüksek olduğu dönem olan yaz sezonuna denk gelmesi dolayısıyla turizm sektörünün tüm unsurlarıyla hazırlandığını belirterek şunları söyledi: Ramazan Bayramı dönemindeki talep, tatil süresinin kısa olması nedeniyle 2016 yılından düşük kalmıştı. Kurban Bayramı ise 1 Eylül Cuma günü başlayıp 4 Eylül Pazartesi günü son bulacak. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı resmî tatil ve hemen arkasından Kurban Bayramı arifesi. Dolayısıyla 28 ve 29 Ağustos tarihlerini tatiline katan birçok vatandaşımız var. Resmi olarak bu günlerin tatil edilmesine ilişkin talepler malum. Bakanlar kurulumuz bu yönde karar verirse rezervasyonlar olumlu etkilenir.

1 MİLYON KİŞİ TATİLE ÇIKAR

Ulusoy, 10 günlük tatil ilan edildiğinde ilave 1 milyon kişinin tatile çıkmasını, 1 milyar lira gelir sağlanmasını beklediklerini belirterek, “Pozitif bir yıl geçiren turizm sektörüne bu karar doping olacaktır” dedi. Kurban Bayramı’nda yurt içi rezervasyonlarda kıyı şeridine talebin yüksek olduğunu gözlemlediklerini, Side, Alanya, Manavgat, Belek ve Kemer’e yönelik taleplerin yanı sıra Ege’de Çeşme, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim ve Fethiye turlarının ön plana çıktığını kaydetti. Sadece kıyılarda değil akraba ziyaretlerinin de karardan olumlu etkileneceğini söyleyen Ulusoy, bu sayede hem tatil hem dinî vecibelerin yerine getirilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Tatilden çok, çalışıp üretmeye ihtiyaç var

Turizmcilerin tatilin birleştirilmesi talebi, dün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye de soruldu. Zeybekci “Direkt üretimi, ihracatı düşürür, turizmi destekler. Onun için buradaki bölümde susma hakkımı kullanıyorum. Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum ama bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyarız” diye konuştu.