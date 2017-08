Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Kurban Bayramı’na günler kala hayvan pazarları hareketlenmeye başladı. Kurban fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterirken büyükbaş hayvan fiyatları ortama 8 bin liradan satışa sunuluyor. Küçükbaş ise ortalama 900 liradan alıcı buluyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, et fiyatlarının yüzde 20’ye kadar artış gösterdiğini belirterek “Kurban fiyatlarında da et fiyatlarına paralel şekilde artış söz konusu” dedi. Kurban Bayramı’nda kesin büyükbaş hayvanların yüzde 90’nın erkek hayvanların oluşturduğuna dikkati çeken Yücesan, düve kesim yasağının sınırlı da olsa fiyat artışında etkili olduğunu söyledi.

ANADOLU’DA DAHA UCUZ

Canlı hayvan fiyatlarının bölgelere göre farklılık gösterdiğine değinen Yücesan, “Kurban fiyatları Anadolu’da 20 liranın altında. Mesela Sivas’ta ahırdan alınan bir hayvanın 17-19 lira arasında satın alabilirsiniz. Büyükşehirlerde ise fiyatlar daha yüksek. İstanbul’da kilogram fiyatı 23-24 liraya oturmuş durumda. Çünkü nakliyesi, yem gideri, çadır parası derken maliyetler artıyor” diye konuştu. Yüksek fiyatlar sebebiyle vatandaşların bağış yapmaya yöneldiğini dile getiren Yücesan “Şu an vakıflarda ücretler daha makul. Kurumlara güven arttığı için insanlar artık daha çok bağış yapıyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİYİ KÜSTÜRMEYİN

Öte yandan üreticiler de var olan durumdan memnun değil. Bir dönem Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanlığı da yapan Adnan Yıldız, Türkiye’deki hayvan varlığının yeterli olmadığını belirterek İthalatın da çözüm olmayacağını söyledi. Yıldız şöyle konuştu: “Memleketin et ve süt işleri ESK’ya devredildi. ESK ile bu işler olmuyor. Ben aynı zamanda besiciyim. Geçen yıl ESK’dan 500 büyükbaş için talepte bulundum maalesef 116 tane verdiler. Bu senede talebim var ancak ne zaman, kaç tane geleceğini dahi bilmiyorum. Ahırlarım şu an boş. Bu şekilde üretici önünü göremez. Fiyatlar her yükseldiğinde hayvan ithal edilirse üreticiyi küstürürsünüz. Bu sektörde milyona yakın büyük ve küçük üretici var. Üreticiyi hayvancılıktan soğutursanız bir daha bu sektöre dönüş yapmaz.” Kurban fiyatlarındaki artışla ilgili olarak da Yıldız “Bayramın yaz ayına gelmesi de fiyatları artırdı. Yaz ayı mangal ayıdır. Turistler, gurbetçi yazın gelir. Ete talep artar” diye konuştu.

Her yıl 3,5 milyon hayvan kesiliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin 6,5 milyon kültür, 5,8 milyonu melez, 1,7 milyonu yerli olmak üzere toplam 14 milyon büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Bununla beraber 32 milyon koyun mevcut. Her yıl ortalama 3,5 milyon hayvan kurbanda kesiliyor.

Kırmızı et üretimi arttı

Toplam kırmızı et üretimi 2017 yılı ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 12,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte 260 bin 683 ton oldu. Bunun 229 bin 227 tonunu sığır eti, 22 bin 276 bin tonunu da koyun eti oluşturdu. Sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 140 bin ton olarak gerçekleşti.