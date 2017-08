Türkiye Gazetesi

Son 4 yılda büyümesini ikiye katlayan Kayseri merkezli yerli içecek markası Meysu, toplam ihracatının yüzde 15’ini yaptığı Çin’de varlığını güçlendirmek için 2018 yılında ofis açmaya hazırlanıyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) geçtiğimiz ay açıkladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine girme başarısını gösteren şirket, şu anda Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya olmak üzere toplam 5 kıtada 60 ülkeye meyve suyu ihraç ederek, global bir içecek markası olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörde yeni pazarların etkisiyle üretim kapasitesini 2017 yılı sonunda yüzde 40 oranında artırmaya odaklanan Meysu, özellikle Çin’de açacağı bu ofisle ülkedeki büyümesini sürdürecek. Kayseri’deki üretim üssünde gazetecilerle bir araya gelen Meysu Genel Müdürü Osman Güldüoğlu, fabrika hakkında detaylıca bilgiler verirken, markaya ait içecek ürünlerinin hangi aşamalardan geçerek, sofralardaki yerini aldığını canlı örneklerle gösterdi.

2023 HEDEFİ 500 MİLYON TL

Saatte 24 bin adet üretim kapasitesine ulaştıkları bilgisini veren Güldüoğlu, satın alacakları en son teknolojiyle donatılmış yeni makinayla bu rakamı 40 bine çıkaracaklarını paylaştı. Her yıl ortalama yüzde 25 oranında büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Güldüoğlu “Şu an itibarıyla 20 milyon TL tutarında ihracat yapmış bulunmaktayız. 2017 yılını 200 milyon TL’lik ihracatla kapatırız. 2023 ihracat hedefimiz ise 500 milyon TL” dedi.

MALEZYA’DA PAZAR BİRİNCİSİ

Malezya’ya nar ekşisi ihracatında pazar birincisi olduklarını, Irak’a da en çok gazlı içecek sattıklarını ifade eden Güldüoğlu “3 yıldır bulunduğumuz Çin’de ise yüzde 100 meyve suyu ürünlerimiz tercih ediliyor. Bu nedenle üretim kapasitemizi arttırmaya karar verdik. Orta Doğu ve Asya bizim hedef pazarımız. 2018’de 10 yeni ülkeye daha ihracat yaparak, pazardaki varlığımızı arttıracağız. İhracatımızın yüzde 15’lik dilimini kapsayan Çin’de büyümemiz sürdürülebilirliğini koruyor. Tabiri caizse bu ülkeye kafayı taktık” diye konuştu.

KATAR’A 45 KONTEYNER

Meysu Genel Müdürü Güldüoğlu, Körfez’de yaşanan kriz nedeniyle gıda ve içecek ihtiyacını karşılamak için Türkiye’ye yönelen Katar’a son iki ayda 45 konteyner mal gönderdiklerini bildirdi. Bazı Arap ülkelerinin Katar’a uyguladığı ambargonun ihracat anlamında Türkiye’ye yaradığına dikkati çeken Güldüoğlu, bu pazarda daha da aktif yer alabilmek için görüşmelerini sürdürdüklerini aktardı.

BÖLGE ÇİFTÇİSİNE 20 MİLYONLUK DESTEK

Osman Güldüoğlu, şirketin meyve ihtiyacını karşılamak için bölge çiftçisine sunduğu katkıyı da anlattı. Yıllık yaklaşık olarak 50 bin ton meyve temin ettiklerini dile getiren Güldüoğlu, şunları kaydetti: Bu miktar her geçen yıl artarak devam ediyor. Yıllık alınan 50 bin ton meyvenin 20 bin tonluk kısmı bölge çiftçisinden karşılanıyor. Fiyatına bağlı olarak alınan meyveden çiftçimize 15-20 milyonluk kaynak aktarıyoruz. Güldüoğlu, her yıl AR-GE çalışmaları için 1 milyon dolara yakın kaynak ayırdıklarını da sözlerine ekledi.