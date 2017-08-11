Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İstanbul

İş adamı Kamil Darbaz, GMYO Yapı İnşaat Limited Şirketi’nin iki ortağından birisi, aynı zamanda münferit temsil yetkisine sahip müdürü. Şirketi 2005 yılında Özcan Şimşek ile birlikte kurdu. İstanbul Sahrayıcedit’te 9 dönümlük arsayı değerlendirmek üzere satın alan Darbaz, 33 katlı rezidans projesi için kolları sıvadı. 1,5 yıl boyunca 2 milyon 500 bin TL harcayarak taş kırma ve hafriyat çalışması yaptırdı. Bir yandan da inşaatın satış ve kiralama işlemlerine başladı. Ancak Darbaz, şirketin merkezi olarak da kullanılan arsanın 2009 yılının Temmuz ayında ortağı Şimşek tarafından 820 bin TL’ye hileli bir şekilde Ekrem Sayan’a satıldığını öğrenince şoka uğradı. İşin ilginç yanı arsayı alan Ekrem Sayan’ın kat karşılığında vakit kaybetmeden el sıkışarak, taşınmazı devrettiği kişinin bir ay öncesine kadar İGDAŞ’ta asgari ücretle çalışan Şimşek’in kardeşi olmasıydı. Arsa bir hafta içerisinde değerini 50’ye katladı, 15 milyon dolar kazandı. Darbaz, Hasan Şimşek’in de FC Yapı isimli bir şirket ile yeni inşaat sözleşmesi yaptığını öğrenince harekete geçti.

GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

Holding sahiplerini usulsüz işlemler yapıldığı ve bu işe müdahil olmamaları konusunda uyaran Darbaz’ın iyi niyetli girişimleri aldığı ret cevabıyla sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine Darbaz, satışın iptali için soluğu Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde aldı. Aynı zamanda Şimşek’in müdürlükten azli için de Kadıköy 3. Asliye Mahkemesinin yolunu tuttu. Darbaz, ortağının müdürlükten azli davasını kazandı, hatta karar Yargıtay 11. Dairesi tarafından da onandı. İş adamı Darbaz’ın Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı satış iptali davası ise 2011 yılında aleyhine sonuçlandı.

FETÖ’CÜ YARGITAY İMAMININ PARMAĞI VAR

Verilen kararı temyiz etmeleri üzerine dosya 17. Hukuk Dairesine gönderildi. “Satış hilelidir” tesbiti yapan bilirkişi raporu hâkimin üç kez ikazına rağmen aylarca mahkemeye getirtilemedi. Gecikmenin nedeni ise çok geçmeden anlaşıldı. Davanın gönderildiği 17. Hukuk Dairesinin başında şu an FETÖ Yargıtay imamı olduğu için tutuklu bulunan Hüseyin Yıldırım vardı. Yıldırım, dosyayı 18 ay boyunca kendi dairesinde bekletti. 1,5 yıl sonra 3 Haziran 2013’te duruşma tarihi veren Yıldırım, dosyayı davanın görülmesine iki gün kala sessiz sedasız bir şekilde 11. Hukuk Dairesine yolladı.

BUNLARI KİM KORUYOR?

∂ FETÖ’cülerin hâkim olduğu 11. Daire de onlarca içtihada rağmen Darbaz’ın aleyhine karar verdi. Hukuk mücadelesini yılmadan sürdüren Kamil Darbaz, çareyi Anayasa Mahkemesinde aradı. Darbaz’ın dosyası hâlâ Yüksek Mahkemede bekliyor. Şu anda hileli satışa konu olan arsanın proje yüklenicisi şirketleri Dia Finans-FC Yapı-Timur Gayr. Adi. ortaklığından oluşuyor. Türkiye gazetesine konuşan Kamil Darbaz, bu ortaklık yapısında yer alan bazı isimlerin FETÖ ile yakın bağları olduğu iddiasıyla ilk kez Uşak Cumhuriyet Savcılığının örgüt yapılanmasına dair hazırladığı iddianame ile resmî belgeye girdiğini hatırlattı. Darbaz, “Yıllarca hukuk savaşı verdim. Tüm girişimlerim sonuçsuz kaldı. Şu anda FETÖ’den dolayı dışarıda kaçak durumda olan Reha Yeprem, Avukat Cevdet Yavuz ve FETÖ’nün yargı imamı Hüseyin Yıldırım üçlüsünün bu gasp olayını organize ettiğini gördüm. Ayrıca bu olayı yaşadığım günlerde sembolik olarak 60 metrekare hisse alan Erden Timur isimli şahıs düğmeye ilk basanlardan birisidir. Devlet içinde bu adamları koruyan FETÖ’cüler mi var hâlâ” diye sordu.

OYALAMA TAKTİĞİ

Mağduriyetini daha önce farklı medya gruplarında dile getirdiğini belirten Darbaz, haberleri gören söz konusu holding yöneticilerinin araya girerek, “Arsayı geri verelim, mesele kapansın” dediklerini, ancak kendisine herhangi bir dönüş olmadığını anlattı. Darbaz, bunun oyalama taktiği olarak yapıldığını kaydetti.

BİMER DEVREYE GİRDİ

İş adamı Kamil Darbaz, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık İletişim Merkezine de başvurduğunu belirtti. Devreye giren Başbakanlık İletişim Merkezinin, başvuru dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosuna göndererek ilgili hususların soruşturulmasını talep ettiğini kaydeden Darbaz, “Şu anda yazı Başsavcılık Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna intikal ettirilmiş durumda” dedi.

DOSYA AYM’DE BEKLİYOR

Kamil Darbaz, hileli satış ile elinden alınan arsa ve projesi için bilirkişi raporları, hukuk mütalaası, Yargıtay içtihatları, 3 ayrı mahalli mahkemenin hileli satışı tespit eden kararına rağmen netice alamayınca 2015 yılında Anayasa Mahkemesine başvurdu. Sonucu bekleyen Darbaz, arsada bir firmanın inşaat hazırlığı yaptığını gazete haberlerinden öğrenince AYM’den tedbir talep etti. Darbaz şunları kaydetti: 2009 yılı bizim projenin tasdiki. 2017 ise onların projesinin başlangıcı. Bizim projemizi kendi projeleri gibi lanse ediyorlar. Tek kuruş harcamadan projeden 300 milyon TL gelir beklediklerini söylüyorlar. Hukuksuzluğun giderilmesi, projeden daire alacakların mağdur olmaması için Anayasa Mahkemesine başvurduk, oradan da bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.