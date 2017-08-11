Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engel & Völkers Yachting, 10 yat limanı ile ilgili olarak yaptığı araştırmada 55 metrelik bir yatın bir gecelik ücreti ve limandan aldığı hizmetleri baz alarak yaptığı araştırmada en Avrupa’nın en fiyatlı limanının İspanya’nın İbiza Manga limanın olduğunu, Manga marinasında 55 metre uzunluğundaki bir yatın bir gecelik konaklanma bedelinin 3 bin 25 Euro olduğunu, ikinci en pahalı marinanın ise İtalya’nın Capri kasabasındaki Marina Grande’nin 2 bin 670 Euro olduğu ve üçüncü sırada yine İtalya’nın Sardunya Marina di Porto Cervo ve dördüncü sırada İtalyan Pordofinu marinası 2 bin 388 Euro ve beşinci sırada İspanya’nın Marbella yat limanının gecelemesi 2 bin 68 Euro, Fransa’nın Port de Saint-Tropez limanı 2 bin 54 Euro ile altıncı sırada, Güney Kıbrıs Rum kesimi Limassol Marina ise bin 533 Euro ile yedinci sırada, Hirvatistan’ın ACI Marina Split marinası bir 320 Euro ile sekizinci sırada yer alırken, Monaco’nun Port Hercule bin 74 Euro ile dokuzuncu ve bin 45 Euro ile Netsel Marmaris Marinası ise onuncu sırada yer alındı.

Engel & Völkers Yachting Müdürü Anissa Mediouni, İtalyan yat limanlarının fiyatlarının yüksekliğinin gerekçesini liman kapasitelerinin küçük oluşu ve fazla talip almalarında dolayı olduğunu belirterek, Hırvatistan’ limanlarının son yıllarda büyük ilgi gördüğünü açıkladı.