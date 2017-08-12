Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geçen sene Kurban Bayramı’nda 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş kesimi gerçekleşirken; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, bu yıl için 1 milyon 150 bini büyükbaş, 4 milyonu küçükbaş olmak üzere, toplam 5 milyon 150 bin hayvan varlığı tespit edildi. Türkiye’nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birinin bulunduğu Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, bayram öncesinde hareketlilik başladı. Yaklaşık 10 bin hayvanın aynı anda barındırılabildiği pazardan Türkiye’nin birçok iline kurbanlık gönderiliyor. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu “Kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Kurban fiyatlarında da bir artış söz konusu değil” değil. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de “Spekülatörler, fiyatları gereğinden fazla abartabilir, dikkatli olunmalı. Bayrama kısa süre kala dengeye oturur. İhtiyacın üzerinde hayvan varlığı mevcut” diye konuştu.