YÜCEL KOÇ BODRUM - Dijital servisleriyle her geçen gün tüketicinin hayatını kolaylaştıran Turkcell, cep telefonunu ağırlıklı olarak “bir konuşma cihazı” olmaktan çıkardı. “Turkcell Platinum Bodrum Chalenge” (Yelken Yarışı) sebebiyle gerçekleşen buluşmada, cep telefonu kullanımıyla ilgili önemli verileri paylaşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Abonelerimiz cep telefonundan günde ortalama 43 dakika televizyon seyrediyor. 23 dakika gazete-dergi okuyor. 22 dakika müzik dinliyor. 33 dakika konuşuyor. Ben de Beşiktaş-Konyaspor Süper Kupa karşılaşmasının bir bölümünü taksideyken cep telefonundan izledim. Mobil cihazda canlı maç yayını izlerken, kaçırılan pozisyon için program geriye alınabiliyor. Aslında bu uygulamada, ağır çekim özelliği geliştirmek de mümkün olabilir. Cep telefonunun kullanıldığı dakikaları artırmak için, işlenmiş data geliştirmeye odaklanıyoruz. Turkcell’de 5 bin kişi çalışıyor. Bunun 1000 kişilik bölümünü mühendislerin istihdam edildiği Ar-Ge merkezi oluşturuyor. Ar-Ge personelinin 800’ü Türkiye’de, 200’ü de Belarus’ta görev yapıyor. Yeni uygulamaları, bu Ar-Ge ordumuz geliştiriyor. Artık ‘lider cep telefonu operatörü’ olmak istemiyoruz. Dijital telekom operatörü olarak ilk sırada yer almayı hedefliyoruz. Cepten günde 43 dakika canlı TV izlenip, konuşmanın 33 dakika ile geride kalması, bu dönüşümde yol alındığını gösteriyor” dedi.



Her ay 500 bin kadın ‘pohpohla beni’ dedi

Turkcell’in sıra dışı uygulamalarından olan ve kadınlara istedikleri her an tek bir tıkla iltifat eden “Pohpohla Beni” uygulaması da yoğun ilgi görüyor. Kaan Terzioğlu, “Pohpohla Beni uygulamasını kullanan abone sayısı ayda 500 bini buluyor. Ancak kadınlardan farklı geri dönüşler aldık, iltifatlarda ‘erkek sesinden vazgeçin’ dediler, hatta uygulamanın evlilikleri tehlikeye sokabileceği bile dile getirildi. Uyarılar üzerine yazılı mesaja geçtik. Artık ekrana tıkladıkça mesaj değişiyor. Farklı iltifat cümleleri geliyor” şeklinde konuştu.



Turkcell’in UpCall uygulaması ile de, kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu görmek mümkün oluyor. Dünyada bir ilke imza atan UpCall sayesinde, telefon numarasına ulaşmak istenen bir kişinin ya da mekanın, sadece ismini yazarak da kolayca bulmak ve aramak mümkün oluyor.