Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da nüfus artışı ile doğru orantılı olarak hareketlenen gayrimenkul sektörü, üniversite yerleşkelerinin çevre semtlerinde de ivmesini koruyor. Her geçen yıl sayıları hızla artan vakıf üniversiteleriyle birlikte öğrenciler, öğretim görevlileri, idari ve teknik personeller yüksek oranda kiralık daire talebi oluşturuyor. Bu talep bir taraftan üniversite civarındaki ev sahiplerinin kiracı bulmasını kolaylaştırırken, diğer taraftan yeni inşaat projeleri hayata geçirilerek büyük firmalar için de fırsat doğuruyor. Milliyetemlak.com verilerine göre, satılık daireler minimum 140 bin liradan alıcı bulurken, yeni inşaatlarda fiyatlar 250 bin liradan başlıyor. Artan rekabetle arz ve talep dengesi şekilleniyor. İstanbul’daki kiralık evlerin yüzde 20’si öğrenci hareketliliğinden etkileniyor.

KAMPÜSE YAKINSA GÖZDE

İstanbul özelinde uzak mesafeler, yoğun trafik ve ulaşım sorunları göz önünde bulundurulduğunda kampüslere yakın yerleşim alanları yaşam kalitesi açısından gözde hâle geliyor. Maltepe, Ataşehir, Kartal ve Kadıköy’ün ortasında yer alan konumuyla bu ilçelerdeki üniversite öğrencileri tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kayışdağı Mahallesi’ndeki Yeditepe Üniversitesi, Dragos’ta bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi, Büyükbakkalköy’de yer alan Maltepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesi bölgenin öğrenci potansiyelini gösteriyor.

BEŞİKTAŞ revaçta

Fiyatları bin 100 liradan başlayıp 4 bin liraya kadar çıkabilen büyük daireler, içinde yüzme havuzu ve sosyal tesis de barındıran sitelerde bulunuyor. Birden fazla banyolu ve farklı ısıtma sistemli evler de ilanlar arasında. Beşiktaş ilçesi her kesimden insan profili için ulaşım açısından en rahat yerleşim yerlerinden biri olarak öğrencilerin de yoğunlukta olmasıyla göze çarpıyor. Bebek’te bulunan Boğaziçi Üniversitesi, Ortaköy’de yer alan Galatasaray Üniversitesi, merkeze yakın Bahçeşehir ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Beşiktaş oldukça kalabalık bir akademik nüfusa hizmet veriyor.